Конкурент МКС. Китай зібрав уже два модулі своєї космічної станції

Космічна станція "Тяньгун" буде повністю зібрана в жовтні 2022 року та стане першим повністю китайським форпостом на орбіті.

24 липня 2022 року ракета-носій "Чанчжен-5В" відправила на орбіту другий модуль китайської космічної станції "Тяньгун", який має назву "Веньтянь". Він пристикувався до модуля з екіпажем "Тяньхе", і тепер астронавти мають можливість проводити наукові експерименти в космосі, повідомляє Space.

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Китайську космічну станцію "Тяньгун" зберуть повністю в жовтні цього року. Вона складатиметься з нинішніх двох модулів "Тяньхе" та "Веньтянь", і восени до них приєднається третій модуль під назвою "Ментянь". Три модулі утворюють Т-подібну форму космічної станції. Але до них також зістикуються після виконання своїх місій корабель із екіпажем "Шеньчжоу" та вантажний корабель "Тяньчжоу". Вся ця конструкція матиме масу, що становитиме приблизно 20% від маси МКС, вага якої приблизно 460 тонн.

[ + – ] Китайську космічну станцію "Тяньгун" зберуть повністю в жовтні цього року. Вона складатиметься з нинішніх двох модулів "Тяньхе" та "Веньтянь", і восени до них приєднається третій модуль під назвою "Ментянь". Фото: wikipedia

Але поки що станція складається з двох модулів, другий із яких, завдовжки майже 18 метрів, вирушив у космос 24 липня. Якщо перший модуль "Тяньхе" в основному призначений для проживання екіпажу, то основне призначення модуля "Веньянь" — проведення наукових експериментів у космосі.

[ + – ] 24 липня 2022 року ракета-носій "Чанчжен-5В" відправила на орбіту другий модуль китайської космічної станції "Тяньгун", який називається "Веньтянь" Фото: space.com

На цьому модулі також встановлені сонячні панелі та новий шлюз для виходу астронавтів у відкритий космос. Ще в цьому модулі є додаткові спальні місця для трьох членів екіпажу. Справа в тому, що станція "Тяньгун" розрахована на постійне проживання протягом пів року трьох китайських астронавтів. Але тепер у другому модулі зможуть перебувати астронавти зі змінного екіпажу, які чекатимуть, доки основний екіпаж не полетить на Землю. Подібний обмін астронавтами на орбіті Китай планує здійснити вже в грудні. Це відбудеться, коли закінчиться місія нинішніх трьох членів екіпажу космічної станції "Тяньгун" — астронавтів Чень Дуна, Лю Ян і Цай Сюйчже. Вже традиційно в складі екіпажу є одна жінка — Лю Ян.

[ + – ] Модуль "Веньтянь" Фото: wikipedia

Поки що модуль "Веньтянь" зістикований до переднього стикувального відсіку модуля "Тяньхе", але найближчим часом його перемістить до бокового стикувального відсіку роботизована рука першого модуля станції завдовжки 10 метрів. Подібний маневр китайці вже проводили з вантажним космічним кораблем, що полетів, щоб до станції міг прибути новий модуль. Модуль "Веньтянь" також має свою роботизовану руку довжиною 5 метрів, яка може працювати як самостійно, так і в парі з подібним маніпулятором на модулі "Тяньхе".

Також варто зазначити, що незалежною складовою китайської орбітальної станції стане космічний телескоп "Сюньтянь". Цей телескоп, який за своїми характеристиками нагадує американський "Габбл", буде запущений на орбіту в 2024 році. Він перебуватиме неподалік від станції та зможе проводити з нею стикування для модернізації та ремонту.

[ + – ] Космічний телескоп "Сюньтянь" Фото: wikipedia

Китайська космічна станція "Тяньгун" розрахована на термін роботи, що становить 10 років, але цей термін можна продовжити ще на 5 років. Згідно із заявою китайської влади, на станцію зможуть прибувати й іноземні астронавти, а також космічні туристи.

Свою космічну станцію китайці почали створювати ще 1992 року, і перший модуль станції вирушив у космос у квітні 2021 року. А вже в червні того ж року в цьому модулі оселилися перші три китайські астронавти.

Про те, як китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос зі своєї космічної станції, вже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, як повернувся перший екіпаж китайської орбітальної станції на Землю після найтривалішої космічної місії КНР.

Фокус також писав про те, що китайська астронавтка Ван Япін показала, як можна вимити голову в космосі, хоча це досить важко зробити.

Нагадуємо, що супутники Ілона Маска мало не збили космічну станцію КНР на орбіті.