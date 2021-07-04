Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос зі своєю космічної станції (відео)

Двоє з трьох астронавтів на новій космічній станції Китаю "Тяньгун" здійснили вихід у відкритий космос в неділю, 4 липня.

Три китайських астронавта вирушили на станцію "Тяньгун" в червні, де вони будуть залишатися протягом трьох місяців в рамках найтривалішої на сьогоднішній день пілотованої космічної місії Китаю, повідомляє The Guardian

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Вранці в неділю, 4 липня, двоє з трьох астронавтів, які перебувають на космічній орбітальній станції "Тяньгун", вийшли у відкритий космос з головного модуля.

Перший, Лю Бомін, був переміщений за допомогою механічної руки до місця роботи, а інший, Тан Хунбо, переміщався, піднімаючись по зовнішній стороні модуля.

За повідомленнями державних ЗМІ, їх місія полягає в тому, щоб підняти панорамну камеру за межі основного модуля Тяньхе, а також перевірити можливість переміщення роботизованої руки.

Телевізійні кадри показали, як астронавти готуються до виходу у відкритий космос, одягають спорядження і проводять перевірку стану здоров'я під час тренувань в кабіні.

Пізніше було показано, як астронавти відкривають двері кабіни і виходять з модуля під час першого з двох запланованих виходів у відкритий космос — обидва повинні тривати шість чи сім годин.

Запуск першої китайської пілотованої місії майже за п'ять років є питанням величезної престижу для країни, оскільки в цьому місяці Пекін відзначає 100-річчя правлячої Комуністичної партії масштабної пропагандистської кампанією.

Китайське космічне агентство планує в цілому 11 запусків до кінця наступного року, в тому числі ще три пілотовані польоти, в ході яких будуть в космос будуть доставлені два лабораторних модуля для розширення 70-тонної станції, а також матеріали та члени екіпажу.

Крім Лю і Тан, командиром місії є Чи не Хайшен, нагороджений пілот ВПС Народно-визвольної армії, який вже брав участь в двох космічних польотах.

Космічна станція "Тяньгун" — відвідувана космічна станція, розміщена на низькій навколоземній орбіті на висоті від 340 до 450 км над поверхнею Землі. Являє собою конструкцію, яка збирається на орбіті з окремих модулів. Базовий модуль космічної станції, "Тяньхе", був запущений 29 квітня 2021 року. Будівництво космічної станції і введення її в експлуатацію планується завершити приблизно в 2022 році. Запуск другого і третього модулів "Веньтянь" і "Ментянь" очікується в травні-червні 2022 року і серпні-вересні 2022 року відповідно