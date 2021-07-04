Китайские астронавты впервые вышли в открытый космос со своей космической станции (видео)

Двое из трех астронавтов на новой космической станции Китая "Тяньгун" совершили выход в открытый космос в воскресенье, 4 июля.

Три китайских астронавта отправились на станцию "Тяньгун" в июне, где они будут оставаться в течение трех месяцев в рамках самой продолжительной на сегодняшний день пилотируемой космической миссии Китая, сообщает The Guardian

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Утром в воскресенье, 4 июля, двое из трех астронавтов, пребывающих на космической орбитальной станции "Тяньгун", вышли в открытый космос из главного модуля.

Первый, Лю Бомин, был перемещен с помощью механической руки к месту работы, а другой, Тан Хунбо, перемещался, взбираясь по внешней стороне модуля.

По сообщениям государственных СМИ, их миссия заключается в том, чтобы поднять панорамную камеру за пределы основного модуля Тяньхэ, а также проверить возможность перемещения роботизированной руки.

Телевизионные кадры показали, как астронавты готовятся к выходу в открытый космос, надевают снаряжение и проводят проверку состояния здоровья во время тренировок в кабине.

Позже было показано, как астронавты открывают дверь кабины и выходят из модуля во время первого из двух запланированных выходов в открытый космос — оба должны продлиться шесть или семь часов.

Запуск первой китайской пилотируемой миссии почти за пять лет является вопросом огромного престижа для страны, поскольку в этом месяце Пекин отмечает 100-летие правящей Коммунистической партии масштабной пропагандистской кампанией.

Китайское космическое агентство планирует в общей сложности 11 запусков до конца следующего года, в том числе еще три пилотируемых полета, в ходе которых будут в космос будут доставлены два лабораторных модуля для расширения 70-тонной станции, а также материалы и члены экипажа.

Помимо Лю и Тан, командиром миссии является Не Хайшэн, награжденный пилот ВВС Народно-освободительной армии, который уже участвовал в двух космических полетах.

Космическая станция "Тяньгун" — посещаемая космическая станция, размещенная на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли. Представляет собой конструкцию, собираемую на орбите из отдельных модулей. Базовый модуль космической станции, "Тяньхэ", был запущен 29 апреля 2021 года. Строительство космической станции и ввод её в эксплуатацию планируется завершить примерно в 2022 году. Запуск второго и третьего модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь" ожидается в мае-июне 2022 года и августе-сентябре 2022 года соответственно