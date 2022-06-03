Вимити голову в космосі: китайська астронавтка показала, як це зробити (відео)
Ван Япін відверто зізнається, що мити волосся в невагомості — це дуже непросто.
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На Землі, щоб помити голову, потрібно зробити кілька простих рухів тіла: включити воду, намочити волосся, нанести шампунь, змити його, і все. У космосі все відбувається, м'яко кажучи, інакше. Як саме — показала китайська астронавтка Ван Япін, повідомляє Space.
Китайська астронавтка Ван Япін, яка стала першою жінкою в Китаї, що побувала у космосі, нещодавно повернулася з орбіти. Вона була в складі екіпажу, який провів на орбіті поки що найтриваліший період для китайських астронавтів. Ван Япін жила та працювала на борту основного модуля майбутньої китайської орбітальної станції "Тяньгун", який називається "Тяньхе".
Поки Ван Япін була на орбіті, вона також проводила лекції для студентів на Землі з космічної фізики й інших предметів. Також вона вирішила зняти ролик про те, як їй вдається тримати волосся чистим в умовах мікрогравітації.
"Чесно кажучи, в космосі мити волосся — це непросте завдання. Спочатку я наношу на волосся спеціальний шампунь, і цей шампунь піниться. Після цього я видавлюю воду на голову, одягаю спеціальні рукавички, щоб волосся увібрало воду. І в кінці цього процесу потрібно одягти спеціальний рушник на голову. Після цього потрібно просто чекати, коли волосся висохне. Так можна помити голову в космосі", — говорить Ван Япін.
Продемонстрований процес миття голови в космосі дуже схожий на той, який показала ще у 2013 році астронавтка NASA Карен Найберг, яка тоді перебувала на борту МКС.
Але Ван Япін використовувала рукавички та шапку з рушника, тоді як Найберг активно витирала волосся звичайним рушником.
"У мене багато разів питали, як я мию голову на орбіті. І я вирішила сфотографувати цей процес", — сказала Найберг і справді зняла ролик про те, як вона миє голову в космосі.
За словами Найберг, для миття волосся вона використовувала невеликий мішечок із теплою водою, пляшку шампуню, який не потрібно змивати, рушник і гребінець.
Ван Япін, яка вже повернулася на Землю і тепер може приймати нормальний душ, відправилася в космос на космічному кораблі "Шеньчжоу-13" у жовтні 2021 року. Вона та ще двоє китайських астронавтів, Е Гуанфу та Чжай Чжиган, провели на орбіті пів року.
Наступний екіпаж вирушить на китайську орбітальну станцію вже 4 червня 2022 року на борту космічного корабля "Шеньчжоу-14".
Як уже писав Фокус, Китай планує добудувати свою орбітальну станцію "Тяньгун" уже у 2022 році. До основного модуля, який перебуває в космосі, повинні приєднати ще два модулі.