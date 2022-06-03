Вимити голову в космосі: китайська астронавтка показала, як це зробити (відео)

Ван Япін відверто зізнається, що мити волосся в невагомості — це дуже непросто.

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На Землі, щоб помити голову, потрібно зробити кілька простих рухів тіла: включити воду, намочити волосся, нанести шампунь, змити його, і все. У космосі все відбувається, м'яко кажучи, інакше. Як саме — показала китайська астронавтка Ван Япін, повідомляє Space.

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Китайська астронавтка Ван Япін, яка стала першою жінкою в Китаї, що побувала у космосі, нещодавно повернулася з орбіти. Вона була в складі екіпажу, який провів на орбіті поки що найтриваліший період для китайських астронавтів. Ван Япін жила та працювала на борту основного модуля майбутньої китайської орбітальної станції "Тяньгун", який називається "Тяньхе".

[ + – ] Китайська астронавтка Ван Япін, яка стала першою жінкою в Китаї, що побувала в космосі, нещодавно повернулася з орбіти Фото: wikipedia

Поки Ван Япін була на орбіті, вона також проводила лекції для студентів на Землі з космічної фізики й інших предметів. Також вона вирішила зняти ролик про те, як їй вдається тримати волосся чистим в умовах мікрогравітації.

"Чесно кажучи, в космосі мити волосся — це непросте завдання. Спочатку я наношу на волосся спеціальний шампунь, і цей шампунь піниться. Після цього я видавлюю воду на голову, одягаю спеціальні рукавички, щоб волосся увібрало воду. І в кінці цього процесу потрібно одягти спеціальний рушник на голову. Після цього потрібно просто чекати, коли волосся висохне. Так можна помити голову в космосі", — говорить Ван Япін.

Продемонстрований процес миття голови в космосі дуже схожий на той, який показала ще у 2013 році астронавтка NASA Карен Найберг, яка тоді перебувала на борту МКС.

Але Ван Япін використовувала рукавички та шапку з рушника, тоді як Найберг активно витирала волосся звичайним рушником.

"У мене багато разів питали, як я мию голову на орбіті. І я вирішила сфотографувати цей процес", — сказала Найберг і справді зняла ролик про те, як вона миє голову в космосі.

За словами Найберг, для миття волосся вона використовувала невеликий мішечок із теплою водою, пляшку шампуню, який не потрібно змивати, рушник і гребінець.

Ван Япін, яка вже повернулася на Землю і тепер може приймати нормальний душ, відправилася в космос на космічному кораблі "Шеньчжоу-13" у жовтні 2021 року. Вона та ще двоє китайських астронавтів, Е Гуанфу та Чжай Чжиган, провели на орбіті пів року.

Наступний екіпаж вирушить на китайську орбітальну станцію вже 4 червня 2022 року на борту космічного корабля "Шеньчжоу-14".

Як уже писав Фокус, Китай планує добудувати свою орбітальну станцію "Тяньгун" уже у 2022 році. До основного модуля, який перебуває в космосі, повинні приєднати ще два модулі.