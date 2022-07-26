Выход России из МКС: появилась реакция Илона Макса на инициативу Роскосмоса

Основатель SpaceX обратился к российским специалистам на французском языке. При этом NASA еще не получило уведомления от России о выходе из проекта.

Американский бизнесмен Илон Маск, основавший космическую компанию SpaceX, отреагировал на планы России выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Комментарий Маск оставил под публикацией в Twitter портала SPACE.com.

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Новоназначенный глава российской корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что РФ покинет МКС после 2024 года.

Илон Маск пожелал российским специалистам счастливого пути на французском языке.

"Bon Voyage", – написал бизнесмен под новостью о выходе России из проекта МКС.

Дополнительных комментариев и реакций американский предприниматель не оставил.

Выход России из проекта МКС – реакция NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от РФ о выходе из проекта МКС, сказала директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс на конференции в Вашингтоне.

"Пока ничего официального. Мы буквально только что увидели эту новость", – заявила Гейтенс.

[ + – ] NASA не получало уведомления от РФ о выходе из проекта МКС Фото: Скриншот

Напомним, что по словам Борисова, Россия начнет строить собственную космическую станцию, ее астронавты займутся дальнейшим исследованием космоса.

Фокус уже писал об увольнении главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. президент России Владимир Путин сделал это 15 июля во время кадровых перестановок в правительстве.

Правительство РФ еще в мае этого года грозило выйти из проекта Международной космической станции, Рогозин обещал за год предупредить партнеров об окончании работы на МКС.