Вихід Росії із МКС: з'явилася реакція Ілона Макса на ініціативу Роскосмосу

Засновник SpaceX звернувся до російських фахівців французькою мовою. При цьому NASA ще не отримало повідомлення від Росії про вихід із проєкту.

Американський бізнесмен Ілон Маск, який заснував космічну компанію SpaceX, відреагував на плани Росії вийти із проєкту Міжнародної космічної станції (МКС). Коментар Маск залишив під публікацією у Twitter порталу SPACE.com.

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Новопризначений голова російської корпорації "Роскосмос" Юрій Борисов на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що РФ залишить МКС після 2024 року.

Ілон Маск побажав російським фахівцям щасливої дороги французькою мовою.

"Bon Voyage", — написав бізнесмен під новиною про вихід Росії з проєкту МКС.

Додаткових коментарів та реакцій американський підприємець не залишив.

Вихід Росії із проєкту МКС — реакція NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) не отримувало офіційного повідомлення від РФ про вихід із проєкту МКС, сказала директорка NASA за програмою МКС Робін Гейтенс на конференції у Вашингтоні.

"Поки що нічого офіційного. Ми буквально щойно побачили цю новину", — заявила Гейтенс.

[ + – ] NASA не отримувало повідомлення від РФ про вихід із проєкту МКС Фото: Скриншот

Нагадаємо, що, за словами Борисова, Росія почне будувати власну космічну станцію, її астронавти займуться подальшим дослідженням космосу.

Фокус вже писав про звільнення глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. президент Росії Володимир Путін зробив це 15 липня під час кадрових перестановок в уряді.

Уряд РФ ще у травні цього року погрожував вийти з проєкту Міжнародної космічної станції, Рогозін обіцяв за рік попередити партнерів про закінчення роботи на МКС.