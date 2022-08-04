Відхід Росії з МКС: "Роскосмос" озвучив нові дати

Якщо раніше РФ обіцяла залишити Міжнародну космічну станцію за два роки, то тепер "Роскосмос" хоче розтягнути цей процес на цілі вісім років.

Росія може вийти з проекту МКС або у 2025, або у 2028 роках. Також датою виходу РФ їхнього проєкту називають і 2030 рік, повідомив виконавчий директор "Роскосмосу" Сергій Крикальов.

"Після 2024 року це може бути і 2025 рік, і 2028 рік, і 2030 рік, точне рішення про припинення роботи буде прийматися на підставі аналізу її технічного стану", — сказав Крикальов.

Таку заяву російський чиновник зробив, виступаючи по відеозв'язку на пресконференції в Х'юстоні.

Зауважимо, що раніше голова "Роскосмосу" Юрій Борисов називав зовсім інші дати. Так, президенту РФ Володимиру Путіну він сказав, що Росія вийде з проєкту МКС у 2024 році і будуватиме власну орбітальну станцію.

Додамо, що в NASA не отримували жодних офіційних повідомлень, що РФ залишить станцію через 2 роки. А по-друге, керівник польоту російського сегменту МКС заявив, що Росія не піде з МКС, поки не введе в експлуатацію свою космічну станцію, а це станеться точно не в 2024 році.

Як уже писав Фокус, після того, як Юрій Борисов заявив, що РФ йде з МКС, глава SpaceX оригінально відреагував на це повідомлення, залишивши коментар у Twitter: "Щасливої дороги".

Також Фокус писав, що згідно з заявою Роскосмосу, росіяни мають угоду з NASA про спільні польоти астронавтів на орбітальну станцію.