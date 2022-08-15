Росія представила модель імовірної космічної станції після виходу з МКС (фото)

За інформацією "Роскосмосу", проєкт нової космічної станції буде реалізовано у два етапи. Сумарний гермооб'єм станції складе 228 куб. метрів, що дозволить умістити екіпаж до чотирьох осіб.

Російське космічне агентство "Роскосмос" представило фізичну модель запланованої космічної станції російського виробництва. Це свідчить про те, що Москва має серйозні наміри відмовитись від Міжнародної космічної станції (МКС) та діяти самостійно, повідомляє видання The Guardian.

Вперше макет нової орбітальної станції "Роскосмос" представив під час Міжнародного військово-технічного форуму "Армія-2022" під Москвою. Ескізний проєкт розробляє ракетно-космічна корпорація "Енергія", яка є частиною держкорпорації.

У "Роскосмосі" заявили, що проєкт нової станції буде реалізовано у два етапи. І хоча дати реалізації проєкту не уточнили, відомо, що Росія залишить МКС після 2024 року. На першому етапі розпочне роботу чотирьохмодульна космічна станція. Вона складатиметься з науково-енергетичного, вузлового, базового та шлюзового модуля.

"Це забезпечить екіпаж із двох осіб сумарним гермооб'ємом 228 куб. метрів, зокрема до 19 куб. метрів для розміщення наукового обладнання", — розповіли в корпорації.

Далі станцію буде доповнено ще двома модулями — цільовим та виробничим, а також платформою для обслуговування. За рахунок цього станція зможе прийняти екіпаж до чотирьох осіб, а її гермооб'єм збільшиться до 667 куб. метрів, із них до 49 куб. метрів для встановлення наукової апаратури.

За задумом розробників, на космічній станції не буде постійної присутності людей — вона обслуговуватиметься персоналом двічі на рік упродовж тривалих періодів часу.

Також "Роскосмос" заявив, що станція надасть російським космонавтам набагато ширший огляд для спостереження за Землею, ніж їхній нинішній сегмент. Однак за словами колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна нова станція, у разі потреби, може бути використана у військових цілях.

Раніше повідомлялося, що РФ може вийти із проєкту МКС до 2030 року залежно від технічного стану станції. Таку дату озвучив виконавчий директор "Роскосмосу" Сергій Крикальов. Водночас глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія вийде з проєкту МКС у 2024 році і будуватиме власну орбітальну станцію.

Юрій Борисов 15 серпня заявив, що у пріоритеті держкорпорації знаходиться серійне виробництво міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат", "Ярс" та "Булава" з різним бойовим оснащенням.