Не смогли: "Роскосмос" перенес свою первую миссию на Луну на следующий год

Запуск аппарата "Луна-25" должен был состояться до конца сентября. Однако прибор для мягкой посадки автоматической станции признали не соответствующим требованиям технического задания.

"Роскосмос" перенес запуск аппарата "Луна-25" на 2023 год. Об этом агентству ТАСС рассказал глава российской космической корпорации Юрий Борисов.

Как сообщают журналисты, еще в июле источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), признали не соответствующим требованиям технического задания по точности. Именно по этому причине первую российскую лунную миссию отложили на год.

Что такое "Луна-25"

"Луна-25" должна стать первым аппаратом в современной России на Луне. Цель космического проекта – отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса естественного спутника Земли. Как ожидается, модуль посадят около кратера Богуславского.

Посадочный аппарат будет исследовать поверхность Луны, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров. Своей основной задачей российские ученые заявляют поиск воды.

Заявленный активный срок работы зонда на поверхности спутника — не менее одного земного года.

В мае Дмитрий Рогозин, на тот момент возглавлявший "Роскосмос", говорил, что отправка российской миссии на Луну должна состояться в конце сентября 2022 года. Позже в госкорпорации сообщили, что в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности провели тепловакуумные испытания аппарата "Луна-25".

Напомним, глава российского космического агентства Юрий Борисов сказал, что Международная космическая станция стала опасной и непригодной для использования. Это заявление было сделано на фоне того, что Россия готовится покинуть МКС и пытается создать свою космическую станцию.

Также мы писали о том, что "Роскосмос" сосредоточился на производстве межконтинентальных ракет. По словам Борисова, выполнение военных заказов стало для госкорпорации главным приоритетом.