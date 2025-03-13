Возможно, мы живем в черной дыре: странное поведение галактик не могут объяснить астрономы

Ученые сделали неожиданное открытие: большая часть галактик вращается не так, как предполагалось. Это открытие может изменить представление о Вселенной.

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За неполные три года полноценной научной работы космический телескоп Уэбб представил ученым беспрецедентную информацию о самых далеких участках космоса. Теперь же астрономы сделали очень важное открытие, которое представляет собой одну из самых больших загадок Вселенной. Галактики в очень далеком космосе вращаются не так, как предполагалось и это пока невозможно объяснить. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

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Во Вселенной существует еще очень много загадок, которые астрономы пока не могут решить. Например, они обнаружили наименьшую известную галактику, но ее существование не поддается объяснению, как уже писал Фокус. Теперь же авторы другого исследования сделали не менее загадочное открытие.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб провели наблюдение за более чем 260 галактиками разных форм и размеров, которые находятся в далекой части Вселенной. Полученные телескопом снимки были настолько четкими, что астрономам удалось определить направление вращения галактик. В результате было сделано неожиданное открытие.

Оказалось, что большая часть галактик вращаются в одном направлении относительно Млечного Пути. Примерно две трети галактик вращаются по часовой стрелке, а остальные – в обратном направлении. Ученые говорят, что разница в направлении вращения галактик на новых изображениях настолько очевидна, что это нельзя списать на какие-либо помехи, искажающие данные.

Сейчас астрономы считают, что во Вселенной должно быть одинаковое количество галактик, которые вращаются по часовой стрелке и в обратном направлении, относительно вращения нашей галактики. Поэтому открытие того, что большая часть галактик в далекой Вселенной вращается лишь в одном направлении является неожиданным и сложно объяснимым.

На снимке показаны спиральные галактики, вращающиеся в одном направлении относительно Млечного Пути (красные цифры) и в противоположном направлении относительно Млечного Пути (синие цифры). Количество галактик, вращающихся в противоположном направлении относительно Млечного Пути, наблюдаемое с Земли, намного больше Фото: NASA

Авторы исследования пока не знают, почему так происходит, но у них есть два возможных объяснения. Одно предположение состоит в том, что Вселенная уже вращалась после рождения в результате Большого взрыва. Данная гипотеза согласуется, например, с теориями о том, что на самом деле наша Вселенная является внутренней частью вращающейся черной дыры.

По словам ученых, если наша Вселенная родилась как вращающийся объект, то существующие теории о ее эволюции требуют пересмотра.

Астрономы говорят, что Солнечная система и Земля вместе с ней также вращаются вокруг центра нашей галактики Млечный Путь и ожидается, что свет, исходящий от галактик, которые вращаются в противоположном направлении относительно вращения Земли, обычно ярче из-за эффекта Доплера. Это может быть еще одним объяснением того, почему большинство галактик видны на изображениях телескопа Уэбб вращающимися в одном направлении.

Ученые считают, что возможно, придется пересмотреть влияние скорости вращения Млечного Пути на астрономические измерения, которая традиционно считалась слишком медленной и незначительной по сравнению с другими галактиками. По словам астрономов, возможно, придется изменить измерения расстояний до галактик, расположенных в далекой части Вселенной.

Изменение измерения расстояний также может объяснить несколько других нерешенных вопросов в астрономии. Например, это касается различий в значениях скорости расширения Вселенной. Также это может объяснить, почему некоторые галактики кажутся старше самой Вселенной, если брать за основу измерение расстояний до них.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили скрытое состояние жидкой воды. Ученые обнаружили, что вода при определенных условиях имеет два разных жидких состояния.

Еще Фокус писал о том, что ученые считают причиной двух массовых вымираний на нашей планете мощный взрыв массивных звезд, который произошел относительно недалеко от Земли.