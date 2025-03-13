Причина двух массовых вымираний на Земле обнаружена в космосе: что выяснили ученые (фото)

Мощные космические взрывы могли спровоцировать исчезновение большинства живых существ на нашей планете сотни миллионов лет назад.

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Ученые пришли к выводу, что как минимум два массовых вымирания в истории Земли могли быть спровоцированы взрывами сверхновых в относительной близости от нашей планеты. Авторы исследования, принятого к публикации в журнале в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, провели анализ частоты взрывов сверхновых в нашей галактике Млечный Путь и обнаружили, что время их появления соответствуют массовым вымираниям в позднем ордовикском и позднем девонском периоде сотни миллионов лет назад, пишет ScienceAlert.

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Сверхновые являются одними из самых мощных взрывов во Вселенной. Они являются часть жизненного цикла больших звезд, масса которых как минимум в 8 раз больше, чем у Солнца. Когда у таких массивных звезд заканчивается топливо для термоядерного синтеза в ядрах, они становятся нестабильными и взрываются в виде мощного выброса света и энергии. В результате взрыва сверхновой возникает сильнейшее излучение, а также в космос улетают, созданные звездой тяжелые химические элементы.

Если бы взрыв сверхновой произошел достаточно близко к Земле, то на нашу планету обрушилось бы настолько мощное излучение, что оно привело бы к разрушению озонового слоя. В результате увеличения количества ультрафиолетового света на нашей планете могли бы быть уничтожены большинство видов живых существ. Ученые считают, что уже происходило в истории Земли.

Крабовидная туманность - это остаток сверхновой Фото: NASA

Авторы исследования рассчитали частоту сверхновых, возникших в относительной близости от Земли и обнаружили, что она соответствует частоте массовых вымираний на нашей планете. Сейчас известно, что два из массовых вымираний на Земле произошли примерно 445 млн лет назад в ордовикском периоде и примерно 372 млн лет назад в девонском периоде. В результате было уничтожено большинство видов живых существ, которые жили на нашей планете в то время. Во время этих массовых вымираний озоновый слой стал намного меньше, что и привело к предположению, что в этом могут быть замешаны сверхновые.

Ученые обнаружили связь между взрывами звезд и массовыми вымираниями на Земле, когда провели перепись массивных звезд типа OB в радиусе 3200 световых лет от нашей планеты. Поскольку эти звезды живут относительно недолго, миллионы, а не миллиарда лет, перепись их нынешнего числа позволяет астрономам вычислить скорость их рождения и смерти. Ученые насчитали 24 700 звезд типа OB и вычислили частоту взрывов сверхновых по всей галактике Млечный Путь, которая соответствовала диапазону 15- 30 сверхновых за миллион лет.

Звезда Бетельгейзе готовится взорваться сверхновой Фото: wikipedia

Для того, чтобы взрыв сверхновой оказал разрушительное воздействие на Землю, он должен произойти относительно близко к нашей планете. Поэтому ученые использовали вышеуказанные цифры для расчета частоты взрывов сверхновых звезд типа OB в радиусе 65 световых лет от нас. В результате получилась частота 2,5 сверхновых за миллиард лет и эта цифра может объяснить, как минимум два массовых вымирания на Земле.

Сейчас рядом с нашей планетой нет звезд, которые должны взорваться сверхновой в ближайшем будущем. Хотя на расстоянии 550 и 640 световых лет от нас находятся гигантские звезды Антарес и Бетельгейзе соответственно, которые готовятся взорваться сверхновыми. Но это может произойти через тысячи и даже десятки тысяч лет. Но учитывая расстояние до этих звезд, их взрывы вряд ли сильно повлияют на Землю.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили возле галактики Андромеды крошечную галактику, которая не должна существовать и неизвестно, каким образом она смогла продолжать формировать звезды в течение миллиардов лет.

Также Фокус писал о том, что ученые провели новое исследование образцов астероида Бенну и обнаружили, что он имеет очень странный химический состав.