Ученые считают, что взрыв близкой сверхновой изменил эволюцию жизни на Земле

Исследователи нашли неожиданную связь между смертью массивной звезды и увеличением биоразнообразия некоторых живых существ на нашей планете.

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Ученые пришли к выводу, что взрыв сверхновой на расстоянии примерно 200 световых лет от нас (что считается близко по космическим меркам), который произошел несколько миллионов лет назад, мог привести к мутации рыб и вирусов в самом большом озере Африки. Возможно, это произошло и в других местах на Земле. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Когда у массивных звезд заканчивается топливо для поддержания термоядерного синтеза в ядре, что позволяет звездам существовать, происходит взрыв сверхновой. Это мощный выброс энергии и излучения, в результате которого в космос на огромные расстояния распространяются космические лучи. Это высокоэнергетические частицы, которые могут достигать Земли.

Ученые решили смоделировать, как космические лучи, которые потенциально могут разрушать ДНК живых существ, могли повлиять на эволюцию жизни на нашей планете.

После взрыва сверхновой космос наполняется также изотопом железо-60 и часто его можно обнаружить в отложениях на Земле. Ученые изучили железо-60, найденное на морском дне, и пришли к выводу, что этот изотоп попал к нам во время взрыва сверхновой, расположенной примерно в 200 световых годах от нас где-то 2,5 млн лет назад.

Моделирование показало, что излучение сверхновой попадало на Землю в течение примерно 100 000 лет и оно было таким сильным, что могло разрушить ДНК живых организмов на нашей планете.

После этого ученые обратились к исследованию рыб цихлид в озере Танганьика. Это не только самое большое и глубокое озеро в Африке, но и одно из 20 древнейших озер мира, которое появилось в период между 9 и 12 млн лет назад.

Ученые пришли к выводу, что взрыв сверхновой на расстоянии примерно 200 световых лет от нас, который произошел несколько миллионов лет назад, мог привести к мутации рыб и вирусов в самом большом озере Африки Фото: IFLS

Озеро Танганьика наиболее известно своим невероятным биоразнообразием. В нем обитает более 2000 видов живых существ, в том числе около 250 видов цихлид. Ученые обнаружили, что примерно 2,5 млн лет назад у цихлид произошла быстрая диверсификация видов, что также могло повлиять на эволюцию вирусов в озере. Это интересно, поскольку цихлиды в озере Танганьика непропорционально сильно поражены вирусами по сравнению с другими рыбами.

Этот период времени лет совпадает со взрывом сверхновой и это подтверждает теорию о том, что ее излучение могло повлиять на увеличение разнообразия цихлид и связанных с ними вирусов.

Ученые говорят, что нужно провести гораздо больше исследований, чтобы доказать, что существует связь между мутацией живых организмов и излучением сверхновой. В то же время ученые считают, что потенциальная диверсификация видов произошла и в других местах.

Как уже писал Фокус, что-то странное произошло в космосе с первым в истории частным зондом для добычи платины на астероиде. Надежда на то, что связь с космическим аппаратом Odin будет установлена почти потеряна.

Также Фокус писал о том, что новое испытание самой мощной ракеты в мире Starship закончилось только наполовину успешно. Верхняя ступень ракеты через 9 минут после запуска в космос развалилась на части, и жители островов в Атлантическом океане смогли наблюдать яркое "метеоритное шоу".