Первый в истории: что-то странное произошло с частным зондом для добычи платины на астероиде

Надежда на то, что связь с космическим аппаратом Odin будет установлена почти потеряна.

Related video

Первый в истории полет частного космического аппарата Odin к астероиду, чтобы изучить возможность добычи на нем ценных металлов, похоже завершилась всего через неделю после того, как он покинул Землю, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Американская компания AstroForge запустила космический аппарат Odin 26 февраля на ракете-носителе Falcon 9, где также находился посадочный модуль "Афина" компании Intuitive Machines. Как уже писал Фокус, 6 марта этот модуль совершил историческую посадку на Луну, но она была не совсем мягкой.

Полет зонда Odin также является историческим, ведь впервые частная компания отправила космический аппарат для изучения астероида. Цель миссии состояла в том, чтобы зонд приблизился к околоземному астероиду 2022 OB5, чтобы собрать данные о его составе, а также оценить возможность добычи на нем платины и металлов платиновой группы. Эта миссия должна была проложить путь для следующей миссии под названием Vestri, которую AstroForge собирается отправить к этому астероиду в 2026 или в 2027 году. Зонд Vestri должен приземлиться на астероиде и провести детальную оценку содержания металлов платиновой группы.

Полет аппарата Odin в космосе начался хорошо, но вскоре компания AstroForge потеряла с ним связь и согласно недавнему сообщению надежда на то, что связь будет установлена практически потеряна. Хотя попытки связаться с зондом продолжаются, скорее всего, эта миссия уже завершилась неудачей.

Космический аппарат Odin перед запуском в космос Фото: space.com

В компании AstroForge говорят, что возможно, зонд кувыркается в космосе, что не позволяет ему зафиксировать антенны для связи в нужном положении. Но основная теория состоит в том, что проблема у зонда возникла при развертывании солнечных панелей для генерации электроэнергии. Пролагается, что из-за неправильного развертывания солнечных панелей зонд Odin начал направлять всю энергию на то, чтобы зафиксировать их в нужном положении. Поэтому система связи стала работать с ограниченной мощностью.

При этом зонд, скорее всего перешел в безопасный режим работы и неизвестно сколько еще он сможет находится в таком состоянии до полного отключения.

Данные наблюдений за движением аппарата показывают, что Odin продолжает движение по запланированной траектории. В настоящее время он находится на расстоянии примерно 435 000 километров от Земли, а это означает, он улетел за пределы Луны.

Как уже писал Фокус, второй в этом году испытательный полет в космос самой мощной ракеты мире под названием Starship снова закончился катастрофой. Верхняя ступень ракеты компании SpaceX, как и ранее в январе, взорвалась в воздухе чрез несколько минут после запуска, что привело к появлению большого количества обломков, упавших в океан.

Также Фокус писал о том, что NASA продлило "жизнь" двум самым далеким космическим аппаратам в истории, которые уже находятся в межзвездном пространстве за пределами Солнечной системы.