Перший в історії: щось дивне сталося з приватним зондом для видобутку платини на астероїді

Надія на те, що зв'язок із космічним апаратом Odin буде встановлено, майже втрачена.

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Перший в історії політ приватного космічного апарату Odin до астероїда, щоб вивчити можливість видобутку на ньому цінних металів, схоже, завершився лише через тиждень після того, як він покинув Землю, пише Space.

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Американська компанія AstroForge запустила космічний апарат Odin 26 лютого на ракеті-носії Falcon 9, де також перебував посадковий модуль "Афіна" компанії Intuitive Machines. Як уже писав Фокус, 6 березня цей модуль здійснив історичну посадку на Місяць, але вона була не зовсім м'якою.

Політ зонда Odin також є історичним, адже вперше приватна компанія відправила космічний апарат для вивчення астероїда. Мета місії полягала в тому, щоб зонд наблизився до навколоземного астероїда 2022 OB5, щоб зібрати дані про його склад, а також оцінити можливість видобутку на ньому платини і металів платинової групи. Ця місія мала прокласти шлях для наступної місії під назвою Vestri, яку AstroForge збирається відправити до цього астероїда 2026 або 2027 року. Зонд Vestri має приземлитися на астероїді і провести детальну оцінку вмісту металів платинової групи.

Політ апарату Odin у космосі почався добре, але незабаром компанія AstroForge втратила з ним зв'язок, і, згідно з нещодавнім повідомленням, надія на те, що зв'язок буде встановлено, практично втрачена. Хоча спроби зв'язатися з зондом тривають, найімовірніше, ця місія вже завершилася невдачею.

Космічний апарат Odin перед запуском у космос Фото: space.com

У компанії AstroForge кажуть, що можливо, зонд перекидається в космосі, що не дає змоги йому зафіксувати антени для зв'язку в потрібному положенні. Але основна теорія полягає в тому, що проблема у зонда виникла під час розгортання сонячних панелей для генерації електроенергії. Припускається, що через неправильне розгортання сонячних панелей зонд Odin почав спрямовувати всю енергію на те, щоб зафіксувати їх у потрібному положенні. Тому система зв'язку стала працювати з обмеженою потужністю.

Водночас зонд, найімовірніше, перейшов у безпечний режим роботи і невідомо скільки ще він зможе перебувати в такому стані до повного вимкнення.

Дані спостережень за рухом апарату показують, що Odin продовжує рух по запланованій траєкторії. Наразі він перебуває на відстані приблизно 435 000 кілометрів від Землі, а це означає, що він полетів за межі Місяця.

Як уже писав Фокус, другий цього року випробувальний політ у космос найпотужнішої ракети світу під назвою Starship знову закінчився катастрофою. Верхня ступінь ракети компанії SpaceX, як і раніше в січні, вибухнула в повітрі через кілька хвилин після запуску, що призвело до появи великої кількості уламків, які впали в океан.

Також Фокус писав про те, що NASA продовжило "життя" двом найвіддаленішим космічним апаратам в історії, які вже перебувають у міжзоряному просторі за межами Сонячної системи.