Учені вважають, що вибух близької наднової змінив еволюцію життя на Землі

Дослідники знайшли несподіваний зв'язок між смертю масивної зірки і збільшенням біорізноманіття деяких живих істот на нашій планеті.

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Учені дійшли висновку, що вибух наднової на відстані приблизно 200 світлових років від нас (що вважається близько за космічними мірками), який стався кілька мільйонів років тому, міг призвести до мутації риб і вірусів у найбільшому озері Африки. Можливо, це сталося і в інших місцях на Землі. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Коли в масивних зірок закінчується паливо для підтримання термоядерного синтезу в ядрі, що дає змогу зіркам існувати, відбувається вибух наднової. Це потужний викид енергії та випромінювання, внаслідок якого в космос на величезні відстані поширюються космічні промені. Це високоенергетичні частинки, які можуть досягати Землі.

Вчені вирішили змоделювати, як космічні промені, які потенційно можуть руйнувати ДНК живих істот, могли вплинути на еволюцію життя на нашій планеті.

Після вибуху наднової космос наповнюється також ізотопом залізо-60 і часто його можна виявити у відкладеннях на Землі. Вчені вивчили залізо-60, знайдене на морському дні, і дійшли висновку, що цей ізотоп потрапив до нас під час вибуху наднової, розташованої приблизно за 200 світлових років від нас десь 2,5 млн років тому.

Моделювання показало, що випромінювання наднової потрапляло на Землю протягом приблизно 100 000 років і воно було таким сильним, що могло зруйнувати ДНК живих організмів на нашій планеті.

Після цього вчені звернулися до дослідження риб цихлід в озері Танганьїка. Це не тільки найбільше і найглибше озеро в Африці, а й одне з 20 найдавніших озер світу, яке з'явилося в період між 9 і 12 млн років тому.

Учені дійшли висновку, що вибух наднової на відстані приблизно 200 світлових років від нас, який стався кілька мільйонів років тому, міг призвести до мутації риб і вірусів у найбільшому озері Африки Фото: IFLS

Озеро Танганьїка найбільш відоме своїм неймовірним біорізноманіттям. У ньому мешкає понад 2000 видів живих істот, зокрема близько 250 видів цихлід. Вчені виявили, що приблизно 2,5 млн років тому у цихлід відбулася швидка диверсифікація видів, що також могло вплинути на еволюцію вірусів в озері. Це цікаво, оскільки цихліди в озері Танганьїка непропорційно сильно уражені вірусами порівняно з іншими рибами.

Цей період часу років збігається з вибухом наднової і це підтверджує теорію про те, що її випромінювання могло вплинути на збільшення розмаїття цихлід і пов'язаних із ними вірусів.

Учені кажуть, що потрібно провести набагато більше досліджень, щоб довести, що існує зв'язок між мутацією живих організмів і випромінюванням наднової. Водночас учені вважають, що потенційна диверсифікація видів відбулася і в інших місцях.

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