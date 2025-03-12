Бенну еще более странный, чем считалось: ученые не ожидали обнаружить это на астероиде (фото)

Астероид Бенну, как показало исследование, имеет странный химический состав и необычайные магнитные свойства.

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Околоземный астероид Бенну продолжает озадачивать ученых. Новое исследование образцов космического камня показало, что он обладает более странными свойствами, чем ожидалось. Например, астероид имеет чрезвычайно высокий уровень азота и невероятные магнитные свойства, пишет New Scientist.

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Ученые анализируют образцы астероида Бенну с тех пор, как их доставил на Землю как космический аппарат OSIRIS-REx в 2023 году. Ранее уже было обнаружено, что астероид содержит химические строительные блоки, необходимые для жизни, включая частицы, богатые фосфором и содержащие азот углеродные соединения.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли более внимательно изучили некоторые из этих частиц с помощью электронного микроскопа и обнаружили невероятно большое количество азота, включая соединение, содержащее углерод, кислород и азот.

Астероид Бенну Фото: NASA

Учпеные также были удивлены структурами, которые образовали некоторые из этих углеродных соединений. Многие астероиды содержат крошечные полые капли углерода, или наноглобулы, которые могут содержать внутри себя другие важные молекулы. Но в Бенну эти наноглобулы, по-видимому, слиплись, образуя огромные структуры в сотни раз больше, которые называются макромолекулами.

Когда ученые проанализировали эти макромолекулы, они обнаружили химические намеки на то, что они образовались в чрезвычайно холодной среде примерно в то же время, когда образовалось Солнце, то есть 4,5 млрд лет назад или даже раньше, и с тех пор они остаются склеенными.

Ученые анализируют образцы астероида Бенну с тех пор, как их доставил на Землю как космический аппарат OSIRIS-REx в 2023 году Фото: NASA

Эти макромолекулы могли действовать как защитный пузырь вокруг важных для жизни элементов, защищая их от суровых условий космоса. Возможно, такая же защита существует и на других астероидах, что позволило им доставить необходимые для жизни компоненты на Землю.

Но объяснение того, как именно так много наноглобул изначально склеились, все еще остается загадкой.

Странности астероида Бенну на этом не заканчиваются. Ученые проанализировали, насколько сильно образцы комического камня реагируют на магнитное поле. Оказалось, что образцы обладают невероятными магнитными свойствами, ведь они очень намагниченные, чего ученые не ожидали.

Ученые пытаются выяснить, каким образом астероид Бенну приобрел свои магнитные свойства, но пока у них нет ни одной рабочей теории.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую маленькую галактику, но это открытие поставило ученых в тупик. Возможно, во Вселенной существуют галактики еще меньшего размера, но пока что среди всех известных эта галактика является самой маленькой. Она представляет собой большую загадку, ведь ее не должно существовать.

Также Фокус писал о том, что физики смогли найти подтверждение теории Стивена Хокинга о смерти черных дыр, а также считают, что у них есть доказательств существования гипотетических крошечных черных дыр.