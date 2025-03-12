Бенну ще дивніший, ніж вважалося: вчені не очікували виявити це на астероїді (фото)

Астероїд Бенну, як показало дослідження, має дивний хімічний склад і надзвичайні магнітні властивості.

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Навколоземний астероїд Бенну продовжує спантеличувати вчених. Нове дослідження зразків космічного каменю показало, що він має більш дивні властивості, ніж очікувалося. Наприклад, астероїд має надзвичайно високий рівень азоту та неймовірні магнітні властивості, пише New Scientist.

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Учені аналізують зразки астероїда Бенну відтоді, як їх доправив на Землю космічний апарат OSIRIS-REx у 2023 році. Раніше вже було виявлено, що астероїд містить хімічні будівельні блоки, необхідні для життя, включно з частинками, багатими на фосфор, і вуглецевими сполуками, що містять азот.

Вчені з Каліфорнійського університету в Берклі уважніше вивчили деякі з цих частинок за допомогою електронного мікроскопа і виявили неймовірно велику кількість азоту, включно зі з'єднанням, що містить вуглець, кисень і азот.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Вчені також були здивовані структурами, які утворили деякі з цих вуглецевих сполук. Багато астероїдів містять крихітні порожнисті краплі вуглецю, або наноглобули, які можуть містити всередині себе інші важливі молекули. Але в Бенну ці наноглобули, мабуть, злиплися, утворюючи величезні структури в сотні разів більші, які називаються макромолекулами.

Коли вчені проаналізували ці макромолекули, вони виявили хімічні натяки на те, що вони утворилися в надзвичайно холодному середовищі приблизно в той самий час, коли утворилося Сонце, тобто 4,5 млрд років тому або навіть раніше, і відтоді вони залишаються склеєними.

Науковці аналізують зразки астероїда Бенну відтоді, як їх доправив на Землю як космічний апарат OSIRIS-REx у 2023 році Фото: NASA

Ці макромолекули могли діяти як захисна бульбашка навколо важливих для життя елементів, захищаючи їх від суворих умов космосу. Можливо, такий самий захист існує і на інших астероїдах, що дало їм змогу доставити необхідні для життя компоненти на Землю.

Але пояснення того, як саме так багато наноглобул спочатку склеїлися, все ще залишається загадкою.

Дивацтва астероїда Бенну на цьому не закінчуються. Вчені проаналізували, наскільки сильно зразки комічного каменю реагують на магнітне поле. Виявилося, що зразки мають неймовірні магнітні властивості, адже вони дуже намагнічені, чого вчені не очікували.

Вчені намагаються з'ясувати, яким чином астероїд Бенну набув своїх магнітних властивостей, але поки що у них немає жодної робочої теорії.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найменшу галактику, але це відкриття поставило вчених у глухий кут. Можливо, у Всесвіті існують галактики ще меншого розміру, але поки що серед усіх відомих ця галактика є найменшою. Вона являє собою велику загадку, адже її не повинно існувати.

Також Фокус писав про те, що фізики змогли знайти підтвердження теорії Стівена Гокінга про смерть чорних дір, а також вважають, що у них є докази існування гіпотетичних крихітних чорних дір.