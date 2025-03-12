Астрономи виявили найменшу галактику: відкриття поставило вчених у глухий кут (фото)

Можливо, у Всесвіті існують галактики ще меншого розміру, але поки що серед усіх відомих ця галактика є найменшою. Вона являє собою велику загадку.

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Ми живемо в галактиці Чумацький Шлях, розмір якої оцінюється в 100 000 світлових років. Найближчою до нас великою галактикою є галактика Андромеди, розмір якої оцінюється в 220 000 світлових років. Астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл виявили групу крихітних галактик, які є супутниками галактики Андромеди і знаходяться на відстані приблизно 3 млн світлових років від нас. Серед них було виявлено найменшу і найбільш тьмяну серед усіх відомих галактик, що отримала назву як Андромеда XXXV. Ця галактика може змінити наше уявлення про еволюцію космосу. Річ у тім, що такі галактики мали б давно зникнути і все ж Андромеда XXXV існує, але причина цього залишається загадкою. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Найменша відома карликова галактика Андромеда XXXV обертається навколо великої галактики Андромеди, і вона приблизно в мільйон разів менша від Чумацького Шляху, а її маса становить лише 20 000 мас Сонця.

Самі по собі карликові галактики не є чимось незвичайним. Навколо Чумацького Шляху обертаються десятки таких галактик-супутників. Але через те, що ці галактики маленькі й тьмяні, астрономи ще багато чого про них не знають.

Галактика Андромеди Фото: NASA

Навколо галактики Андромеди раніше астрономи вже виявили інші карликові галактики, але вони були великими та яскравими. Тепер же астрономи виявили крихітні та тьмяні карликові галактики, серед яких і Андромеда XXXV. Вчені вважають, що її існування може змінити теорії еволюції галактик.

Одним із ключових аспектів еволюції галактик є тривалість їхніх періодів зореутворення. Це відрізняє карликові галактики біля Чумацького Шляху та біля галактики Андромеди. Більшість галактик-супутників Чумацького Шляху припинили створювати нові зірки приблизно 10 млрд років тому. Але крихітні галактики біля галактики Андромеди створювали нові зірки ще кілька мільярдів років тому, як з'ясували астрономи.

Андромеда XXXV — найбільш тьмяна і найменша відома галактика. Еліпс на врізці показує, де було виявлено цього супутника галактики Андромеди Фото: space.com

Утворення нових зірок припиняється, коли в галактиці закінчується газ, необхідний для їхнього формування. Якщо в галактиках-супутниках Чумацького Шляху цей газ вичерпався сам по собі, то, як показує дослідження, у карликових галактиках біля галактики Андромеди цей газ зник завдяки тому, що його витягнула остання своєю гравітацією з маленьких сусідів.

Вчених особливо заінтригував не тільки тривалий період зореутворення в галактиці Андромеда XXXV, а й той факт, що вона взагалі існує.

За словами астрономів, на найбільш ранніх етапах своєї історії Всесвіт мав дуже гаряче і щільне середовище. Цей, так званий період космічної інфляції, що виник після Великого вибуху, тривав доки Всесвіт не розширився та не охолов. Таким чином змогли сформуватися атоми водню, з яких складалися перші зірки, зібрані в перші галактики.

Ці зірки та галактики викидали енергію, повторно нагріваючи космос. Це означає, що дуже маленькі галактики не повинні були вижити, адже енергія і тепло повинні були витіснити весь газ, необхідний для утворення нових зірок. Але галактика Андромеда XXXV вижила і продовжила ще довго формувати нові зірки. Яким чином ця галактика вижила, поки що залишається загадкою.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили загадкові радіосигнали, що надходять з Чумацького Шляху. Виявилося, що вони мають несподіване джерело. Вперше в нашій галактиці було виявлено такий тип радіосигналу.

Також Фокус писав про результати ще одного дослідження, яке стосується навколишнього середовища галактики Андромеди. Відкриття, яке зробили астрономи вони не можуть пояснити.