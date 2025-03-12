Астрономы обнаружили самую маленькую галактику: открытие поставило ученых в тупик (фото)

Возможно, во Вселенной существуют галактики еще меньшего размера, но пока что среди всех известных эта галактика является самой маленькой. Она представляет собой большую загадку.

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Мы живем в галактике Млечный Путь, размер которой оценивается 100 000 световых лет. Самой близкой к нам большой галактикой является галактика Андромеды, размер которой оценивается в 220 000 световых лет. Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили группу крошечных галактик, которые являются спутниками галактики Андромеды и находятся на расстоянии примерно 3 млн световых лет от нас. Среди них была обнаружена самая маленькая и самая тусклая среди всех известных галактик, получившая название как Андромеда XXXV. Эта галактика может изменить наше представление об эволюции космоса. Дело в том, что такие галактики должны были давно исчезнуть и все же Андромеда XXXV существует, но причина этого остается загадкой. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Самая маленькая известная карликовая галактика Андромеда XXXV вращается вокруг крупной галактики Андромеды, и она примерно в миллион раз меньше Млечного Пути, а ее масса составляет всего 20 000 масс Солнца.

Сами по себе карликовые галактики не являются чем-то необычным. Вокруг Млечного Пути вращаются десятки таких галактик-спутников. Но из-за того, что эти галактики маленькие и тусклые астрономы еще многого о них не знают.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Вокруг галактики Андромеды ранее астрономы уже обнаружили другие карликовые галактики, но они были большими и яркими. Теперь же астрономы обнаружили крошечные и тусклые карликовые галактики, среди которых и Андромеда XXXV. Ученые считают, что ее существование может изменить теории эволюции галактик.

Одним из ключевых аспектов эволюции галактик является длительность их периодов звездообразования. Это отличает карликовые галактики возле Млечного Пути и возле галактики Андромеды. Большинство галактик-спутников Млечного Пути прекратили создавать новые звезды примерно 10 млрд лет назад. Но крошечные галактики возле галактики Андромеды создавали новые звезды еще несколько миллиардов лет назад, как выяснили астрономы.

Андромеда XXXV - самая тусклая и маленькая известная галактика. Эллипс на врезке показывает, где была обнаружен этот спутник галактики Андромеды Фото: space.com

Образование новых звезд прекращается, когда в галактике заканчивается газ, необходимый для их формирования. Если в галактиках-спутниках Млечного Пути этот газ иссяк сам по себе, то как показывает исследование, в карликовых галактиках возле галактики Андромеды этот газ исчез благодаря тому, что его вытянула последняя своей гравитацией из маленьких соседей.

Ученых особенно заинтриговал не только длительный период звездообразования в галактике Андромеда XXXV, но и тот факт, что она вообще существует.

По словам астрономов, на самых ранних этапах своей истории Вселенная имела очень горячую и плотную среду. Этот, так называемый период космической инфляции, возникший после Большого взрыва, продолжался пока Вселенная не расширилась и не остыла. Таким образом смогли сформироваться атомы водорода из которых состояли первые звезды, собранные в первые галактики.

Эти звезды и галактики выбрасывали энергию, повторно нагревая космос. Это значит, что очень маленькие галактики не должны были выжить, ведь энергия и тепло должны были вытеснить весь газ, необходимый для образования новых звезд. Но галактика Андромеда XXXV выжила и продолжила еще долго формировать новые звезды. Каким образом эта галактика выжила, пока остается загадкой.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили загадочные радиосигналы, приходящие из Млечного Пути. Оказалось, что они имеют неожиданный источник. Впервые в нашей галактике был обнаружен такой тип радиосигнала.

Также Фокус писал о результатах еще одного исследования, которое касается окружающей среды галактики Андромеды. Открытие, которое сделали астрономы они не могут объяснить.