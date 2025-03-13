Причину двох масових вимирань на Землі виявлено в космосі: що з'ясували вчені (фото)

Потужні космічні вибухи могли спровокувати зникнення більшості живих істот на нашій планеті сотні мільйонів років тому.

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Учені дійшли висновку, що щонайменше два масових вимирання в історії Землі могли бути спровоковані вибухами наднових у відносній близькості від нашої планети. Автори дослідження, ухваленого до публікації в журналі в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, провели аналіз частоти вибухів наднових у нашій галактиці Чумацький Шлях і виявили, що час їхньої появи відповідає масовим вимиранням у пізньому ордовицькому та пізньому девонському періоді сотні мільйонів років тому, пише ScienceAlert.

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Наднові є одними з найпотужніших вибухів у Всесвіті. Вони є частиною життєвого циклу великих зірок, маса яких щонайменше у 8 разів більша, ніж у Сонця. Коли у таких масивних зірок закінчується паливо для термоядерного синтезу в ядрах, вони стають нестабільними і вибухають у вигляді потужного викиду світла та енергії. Унаслідок вибуху наднової виникає сильне випромінювання, а також у космос відлітають створені зіркою важкі хімічні елементи.

Якби вибух наднової стався досить близько до Землі, то на нашу планету обрушилося б настільки потужне випромінювання, що воно призвело б до руйнування озонового шару. Унаслідок збільшення кількості ультрафіолетового світла на нашій планеті могли б бути знищені більшість видів живих істот. Вчені вважають, що вже відбувалося в історії Землі.

Крабоподібна туманність — це залишок наднової Фото: NASA

Автори дослідження розрахували частоту наднових, що виникли у відносній близькості від Землі і виявили, що вона відповідає частоті масових вимирань на нашій планеті. Наразі відомо, що два з масових вимирань на Землі сталися приблизно 445 млн років тому в ордовицькому періоді та приблизно 372 млн років тому в девонському періоді. У результаті було знищено більшість видів живих істот, які жили на нашій планеті в той час. Під час цих масових вимирань озоновий шар став набагато меншим, що і призвело до припущення, що до цього можуть бути причетні наднові.

Учені виявили зв'язок між вибухами зірок і масовими вимираннями на Землі, коли провели перепис масивних зірок типу OB у радіусі 3200 світлових років від нашої планети. Оскільки ці зірки живуть відносно недовго, мільйони, а не мільярди років, перепис їхньої нинішньої кількості дає змогу астрономам обчислити швидкість їхнього народження і смерті. Вчені нарахували 24 700 зірок типу OB і вирахували частоту вибухів наднових по всій галактиці Чумацький Шлях, яка відповідала діапазону 15-30 наднових за мільйон років.

Зірка Бетельгейзе готується вибухнути надновою Фото: wikipedia

Для того, щоб вибух наднової справив руйнівний вплив на Землю, він має статися відносно близько до нашої планети. Тому вчені використовували вищевказані цифри для розрахунку частоти вибухів наднових зірок типу OB у радіусі 65 світлових років від нас. У результаті вийшла частота 2,5 наднових за мільярд років і ця цифра може пояснити щонайменше два масових вимирання на Землі.

Наразі поруч із нашою планетою немає зірок, які мають вибухнути надновою в найближчому майбутньому. Хоча на відстані 550 і 640 світлових років від нас знаходяться гігантські зірки Антарес і Бетельгейзе відповідно, які готуються вибухнути надновими. Але це може статися через тисячі і навіть десятки тисяч років. Але з огляду на відстань до цих зірок, їхні вибухи навряд чи сильно вплинуть на Землю.

Як уже писав Фокус, вчені виявили біля галактики Андромеди крихітну галактику, яка не повинна існувати і невідомо, яким чином вона змогла продовжувати формувати зірки протягом мільярдів років.

Також Фокус писав про те, що вчені провели нове дослідження зразків астероїда Бенну і виявили, що він має дуже дивний хімічний склад.