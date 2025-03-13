Можливо, ми живемо в чорній дірі: дивну поведінку галактик не можуть пояснити астрономи

Учені зробили несподіване відкриття: велика частина галактик обертається не так, як передбачалося. Це відкриття може змінити уявлення про Всесвіт.

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За неповні три роки повноцінної наукової роботи космічний телескоп Вебб надав ученим безпрецедентну інформацію про найвіддаленіші ділянки космосу. Тепер же астрономи зробили дуже важливе відкриття, яке являє собою одну з найбільших загадок Всесвіту. Галактики в дуже далекому космосі обертаються не так, як передбачалося і це поки що неможливо пояснити. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

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У Всесвіті існує ще дуже багато загадок, які астрономи поки що не можуть вирішити. Наприклад, вони виявили найменшу відому галактику, але її існування не піддається поясненню, як уже писав Фокус. Тепер же автори іншого дослідження зробили не менш загадкове відкриття.

Науковці за допомогою космічного телескопа Вебб провели спостереження за більш ніж 260 галактиками різних форм і розмірів, що знаходяться в далекій частині Всесвіту. Отримані телескопом знімки були настільки чіткими, що астрономам вдалося визначити напрямок обертання галактик. У результаті було зроблено несподіване відкриття.

Виявилося, що більша частина галактик обертаються в одному напрямку щодо Чумацького Шляху. Приблизно дві третини галактик обертаються за годинниковою стрілкою, а решта — у зворотному напрямку. Вчені кажуть, що різниця в напрямку обертання галактик на нових зображеннях настільки очевидна, що це не можна списати на будь-які перешкоди, що спотворюють дані.

Наразі астрономи вважають, що у Всесвіті має бути однакова кількість галактик, які обертаються за годинниковою стрілкою та у зворотному напрямку, відносно обертання нашої галактики. Тому відкриття того, що більша частина галактик у далекому Всесвіті обертається лише в одному напрямку, є несподіваним і складно зрозумілим.

На знімку показано спіральні галактики, що обертаються в одному напрямку відносно Чумацького Шляху (червоні цифри) і в протилежному напрямку відносно Чумацького Шляху (сині цифри). Кількість галактик, що обертаються в протилежному напрямку відносно Чумацького Шляху, спостережувана із Землі, набагато більша Фото: NASA

Автори дослідження поки що не знають, чому так відбувається, але у них є два можливих пояснення. Одне припущення полягає в тому, що Всесвіт уже обертався після народження внаслідок Великого вибуху. Ця гіпотеза узгоджується, наприклад, з теоріями про те, що насправді наш Всесвіт є внутрішньою частиною чорної діри, що обертається.

За словами вчених, якщо наш Всесвіт народився як обертовий об'єкт, то наявні теорії про його еволюцію потребують перегляду.

Астрономи кажуть, що Сонячна система і Земля разом з нею також обертаються навколо центру нашої галактики Чумацький Шлях, і очікується, що світло, яке виходить від галактик, що обертаються в протилежному напрямку щодо обертання Землі, зазвичай яскравіше через ефект Доплера. Це може бути ще одним поясненням того, чому більшість галактик видно на зображеннях телескопа Вебб такими, що обертаються в одному напрямку.

Науковці вважають, що, можливо, доведеться переглянути вплив швидкості обертання Чумацького Шляху на астрономічні виміри, яка традиційно вважалася надто повільною та незначною порівняно з іншими галактиками. За словами астрономів, можливо, доведеться змінити вимірювання відстаней до галактик, розташованих у далекій частині Всесвіту.

Зміна вимірювання відстаней також може пояснити кілька інших невирішених питань в астрономії. Наприклад, це стосується відмінностей у значеннях швидкості розширення Всесвіту. Також це може пояснити, чому деякі галактики здаються старшими за сам Всесвіт, якщо брати за основу вимірювання відстаней до них.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили прихований стан рідкої води. Вчені виявили, що вода за певних умов має два різних рідких стани.

Ще Фокус писав про те, що вчені вважають причиною двох масових вимирань на нашій планеті потужний вибух масивних зірок, який стався відносно недалеко від Землі.