Почему на Луну нельзя летать каждый день, а только в стартовое окно: все очень просто

Стартовое окно для запуска космической ракеты имеет решающее значения для успеха всей миссии.

Самым главным событием в освоении космоса на прошлой неделе был ожидаемый старт ракеты-носителя Space Launch System, которая должна была отправить космический корабль на орбиту Луны. Но из-за технических проблем, запуск был перенесен до открытия нового стартового окна. Так что же такое стартовое окно и почему ракета не может полететь к Луне в любое время объясняет издание The Conversation.

Миссия Artemis 1, в ходе которой космический корабль Orion должен совершить несколько вращений вокруг Луны, была перенесена на октябрь 2022 года. В NASA заявили, что в этот период стоит ожидать нового стартового окна для успешного запуска ракеты-носителя.

Стартовое окно – это период времени, когда космическая ракета может достичь своей цели, в данном случае направить космический корабль к Луне. В этот период времени Луна должна находиться максимально близко к Земле, а значит ракета сможет отправится в нужное место в нужное время.

[ + – ] Миссия Artemis 1, в ходе которой космический корабль Orion должен совершить несколько вращений вокруг Луны, была перенесена на октябрь 2022 года. В NASA заявили, что в этот период стоит ожидать нового стартового окна для успешного запуска ракеты-носителя Фото: wikipedia

Именно поэтому после неудачного запуска 3 сентября, следующее стартовое окно "откроется" только через месяц, ведь Луна приближается к Земле максимально близко каждые примерно 28 дней. Поскольку большая часть траектории полета космического корабля зависит от как Земли, так и Луны, поэтому нужно рассчитать точно время, чтобы тот же Orion облетел Луну, а не врезался в нее. Поэтому ученым нужно точно рассчитать правильное расположение Земли, Луны, траектории полета ракеты и самого космического корабля в определенный период времени.

Похожая история была и с запуском космического телескопа Уэбба, который отправился в космос 25 декабря прошлого года. Тогда специалисты NASA выбрали стартовое окно так, чтобы космический телескоп не врезался в Луну, а достиг места своего назначения за полтора миллиона километров от нас.

Важно знать, что в NASA переносы запуска космической ракеты, как это произошло с ракетой Space Launch System, не называют "отменой", а этому есть обозначение "миссия очищена". Это обозначение восходит к началу космической эры, когда данные о запуске ракеты писали вручную на доске мелом, и если ее переносили, то все написанное стиралось.

[ + – ] Важно знать, что в NASA переносы запуска космической ракеты, как это произошло с ракетой Space Launch System, не называют "отменой", а этому есть обозначение "миссия очищена" Фото: Скриншот

Также в NASA используют обозначение "миссия отменена" только тогда, когда подобный космический проект никогда не будет реализован. Например, это касается запуска космического рентгеновского телескопа International X-ray Observatory, который планировали еще в 2021 году, но работы остановили еще на этапе создания обсерватории.

Также в NASA используют термин "миссия cвернута" или "отправлена на пенсию". Это касается космических проектов, которые продолжались определенное время, но потом их реализацию прекратили. Например, это касается программы "Аполлон".

В то же время термин "миссия прекращена" не означает окончания основной космической программы, а только если один из участников этого проекта уходит. Такой термин в NASA используют, если Россия выйдет из проекта МКС, но сама станция продолжит работу.

Фокус уже писал о том, что конкурент SpaceX компания "Боинг" не может отправить в космос астронавтов и это связано с космическим кораблем Starliner.