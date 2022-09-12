Миссия Artemis 1, ремонт завершен. Известна новая дата старта ракеты SLS на Луну

Инженеры провели ремонт системы подачи топлива в ракете Space Launch System (SLS) и надеются проверить ее работоспособность уже через несколько дней.

После двух неудачных стартов гигантской 98-метровой ракеты, которая должна в рамках миссии Artemis 1 отправить космический корабль на лунную орбиту, NASA наконец-то заявляет, что все проблемы с ракетой-носителем решены. Теперь осталось проверить работоспособность системы подачи топлива после ремонта и эта проверка запланирована на 17 сентября, пишет Space.

Инженеры NASA провели ремонт системы подачи топлива в ракете Space Launch System. Именно утечка водородного топлива во время заправки огромной ракеты-носителя стала причиной переноса старта миссии Artemis 1 сначала c 29 августа на 3 сентября, а затем на конец сентября или же на октябрь месяц.

В заявлении NASA говорится, что проверка результатов ремонта системы подачи топлива должна состоятся 17 сентября. Тогда специалисты космического агентства снова попытаются заправить ракету, чтобы узнать не произойдет ли утечка топлива еще раз. Для этого ракету снова заправят огромным количеством жидкого водорода и жидкого кислорода. В общей сложности для запуска ракеты Space Launch System необходимо примерно 2,8 млн литров топлива.

[ + – ] В заявлении NASA говорится, что проверка результатов ремонта системы подачи топлива должна состоятся 17 сентября Фото: NASA

Также в NASA заявили, что новый старт ракеты SLS в рамках лунной миссии Artemis 1 состоится в пятницу, 23 сентября 2022 года. Запасной датой запуска стал вторник, 27 сентября.

Представители NASA заявили, что запуск ракеты в эти даты возможен, если тест, который состоится в ближайшие дни покажет, что проблема с топливной системой устранена. Также многое зависит от того, как поведет себя система подачи топлива прямо перед новым официальным стартом. То есть не будет ли снова утечки топлива.

О всех проблемах, с которыми за последние 2 недели столкнулось NASA при подготовке к запуску ракеты Space Launch System в рамках лунной миссии Artemis 1, Фокус уже писал. Также Фокус писал о важности этой миссии, которая является первой в череде из трех этапов, последний из которых ознаменует возвращение человека на спутник Земли впервые за полвека.

Также Фокус писал о том, почему на Луну нельзя полететь, когда вздумается и зачем NASA нужно стартовое окно для запуска ракеты.