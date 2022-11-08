Розкопки на Венері. Вчені впевнені, що на сусідній планеті можна знайти стародавні скам'янілості

Якщо на другій планеті від Сонця коли-небудь існувало життя, то його легко виявити за допомогою мікрофосилій.

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Геолог Річард Гейл із Лондонського університету Роял-Голловей вірить у те, що на Венері колись могло існувати життя. Він вважає, що якщо це було так, то мікрофосилії (крихітні скам'янілості живих мікроорганізмів) усе ще можна виявити в стародавніх породах у високогірних районах Венери. І це зробити досить легко, пише Forbes.

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За словами Гейла, на Венері, якщо й було мікробне життя, то ця ймовірність набагато вища, ніж існування в далекому минулому житті на Марсі. І це незважаючи на те, що зараз на Венері температура досягає 450 градусів за Цельсієм, а тиск у 92 рази вищий за земний.

Учений вважає, що в крихітних скам'янілостях на Венері точно не можна знайти органіку, але цей органічний матеріал згодом перетворився на силікати, а вони можуть витримати температуру до 1000 градусів за Цельсієм. Але багато астробіологів зараз вважають, що такі мікрофосилії не могли вижити в екстремальних умовах Венери протягом мільярдів років.

"Але я вважаю, що мікрофосилії можна виявити особливо там, у високогірних тесерах на Венері", — каже Гейл.

Тесери — це пересічена місцевість, високогірні райони, які становлять приблизно 8% поверхні планети. Це тектонічно деформовані області, які можуть бути залишками стародавньої континентальної кори.

[ + – ] За словами Гейла, на Венері, якщо й було мікробне життя, то ця ймовірність набагато вища, ніж існування в далекому минулому житті на Марсі. І це незважаючи на те, що зараз на Венері температура досягає 450 градусів за Цельсієм, а тиск у 92 рази вищий за земний. Фото: wikipedia

За словами Гейла, у стародавніх гірських породах, яким 3,5 млрд років, можна виявити скам'янілості мікроорганізмів, що розвивалися у воді. Хоча вчений не впевнений, чи були на Венері моря та океани, все ж таки він вважає, що якщо вони були, то життя розвивалося саме там.

"Я вважаю, що якщо на Венері були океани, то ця планета протягом кількох мільярдів років була схожа на Землю. Наприклад, на нашій планеті 3,5 млрд років тому з'явилися мікроорганізми, які могли виникнути й там", — говорить Гейл.

За словами вченого, потрібно створити спеціальний космічний апарат, який міг би вільно переміщатися в атмосфері Венери та ширяв би невисоко над її поверхнею. Цей апарат міг би проводити дослідження поверхні з висоти кількох метрів, а коли виявляв щось цікаве, то спускався б на "землю". На цій місцевості апарат міг би брати зразки та проводити подальший аналіз прямо на місці.

[ + – ] За словами вченого, потрібно створити спеціальний космічний апарат, який міг би вільно переміщатися в атмосфері Венери та ширяв би невисоко над її поверхнею. Цей апарат міг би проводити дослідження поверхні з висоти кількох метрів, а коли виявляв щось цікаве, то спускався б на "землю". Фото: NASA

Але Гейл визнає, що ще доведеться подолати технічні труднощі для створення такого апарату. Наразі відомо, що будь-який рукотворний об'єкт не зможе "прожити" на Венері довше кількох годин. Але нові технології та використання міцніших матеріалів можуть допомогти подолати ці труднощі. За словами вченого, також слід створити абсолютно нові камери для спостереження. Гейл упевнений, що люди зможуть це зробити в недалекому майбутньому.

Фокус уже писав про те, що новий космічний апарат, можливо, зможе виявити ознаки потенційного мікробного життя на Венері, якщо, звичайно, це життя там було.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли можливу причину того, що Венера на відміну від Землі, на яку вона схожа за деякими параметрами, є неживою планетою.