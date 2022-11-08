Раскопки на Венере. Ученые уверены, что на соседней планете можно найти древние окаменелости

Если на второй планете от Солнца когда-либо существовала жизнь, то ее легко обнаружить с помощью микрофоссилий.

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Геолог Ричард Гейл из Лондонского университета Роял-Холлоуэй верит в то, что на Венере когда-то могла существовать жизнь. Он считает, что если это было так, то микрофоссилии (крошечные окаменелости живых микроорганизмов) все еще можно обнаружить в древних породах в высокогорных районах Венеры. И это сделать достаточно легко, пишет Forbes.

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По словам Гейла, на Венере, если и была микробная жизнь, то эта вероятность намного выше, чем существование в далеком прошлом жизни на Марсе. И это несмотря на то, что сейчас на Венере температура достигает 450 градусов Цельсия, а давление в 92 раза выше земного.

Ученый считает, что в крошечных окаменелостях на Венере точно нельзя найти органику, но этот органический материал со временем превратился в силикаты, а они могут выдержать температуру до 1000 градусов Цельсия. Но многие астробиологии сейчас считают, что такие микрофоссилии не могли выжить в экстремальных условиях Венеры в течение миллиардов лет.

"Но считаю, что микрофоссилии можно обнаружить особенно там, в высокогорных тессерах на Венере", — говорит Гейл.

Тессеры — это пересеченная местность, высокогорные районы, которые составляют примерно 8% процентов поверхности планеты. Это тектонически деформированные области, которые могут быть остатками древней континентальной коры.

[ + – ] По словам Гейла, на Венере, если и была микробная жизнь, то эта вероятность намного выше, чем существование в далеком прошлом жизни на Марсе. И это несмотря на то, что сейчас на Венере температура достигает 450 градусов Цельсия, а давление в 92 раза выше земного Фото: wikipedia

По словам Гейла, в древних горных породах, которым 3,5 млрд лет можно обнаружить окаменелости микроорганизмов, которые развивались в воде. Хотя ученый не уверен, были ли на Венере моря и океаны, все же он считает, что если они были, то жизнь развивалась именно там.

"Я полагаю, что если на Венере были океаны, то эта планета в течение пары миллиардов лет была похожа на Землю. Например на нашей планете 3,5 млрд лет назад появились микроорганизмы, которые могли возникнуть и там", — говорит Гейл.

По словам ученого, нужно создать специальный космический аппарат, который мог бы свободно перемещаться в атмосфере Венеры и парил бы невысоко над ее поверхностью. Этот аппарат мог бы проводить исследования поверхности с высоты нескольких метров, а когда обнаруживал что-то интересное, то спускался бы на "землю". На этой местности аппарат мог бы брать образцы и проводить дальнейший анализ прямо на месте.

[ + – ] По словам ученого, нужно создать специальный космический аппарат, который мог бы свободно перемещаться в атмосфере Венеры и парил бы невысоко над ее поверхностью. Этот аппарат мог бы проводить исследования поверхности с высоты нескольких метров, а когда обнаруживал что-то интересное, то спускался бы на "землю" Фото: NASA

Но Гейл признает, что еще предстоит преодолеть технические трудности для создания такого аппарата. Сейчас известно, что любой рукотворный объект не сможет "прожить" на Венере дольше нескольких часов. Но новые технологии и использование более прочных материалов могут помочь преодолеть эти трудности. По словам ученого, также нужно создать абсолютно новые камеры для наблюдения. Гейл уверен, что люди смогут это сделать в недалеком будущем.

Фокус уже писал о том, что новый космический аппарат возможно сможет обнаружить признаки потенциальной микробной жизни на Венере, если конечно эта жизнь там была.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли возможную причину того, что Венера в отличие от Земли, на которую она похожа по некоторым параметрам, является безжизненной планетой.