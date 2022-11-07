Фотография на память. Умирающий аппарат Insight сделал свой последний снимок на Марсе (фото)

Посадочный аппарат все еще присылает научные данные с Марса на Землю, но уже начался обратный отсчет до его неизбежной кончины.

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Космический аппарат Insight заканчивает свою длительную, четырехлетнюю работу на Марсе. Самый страшный враг этого аппарата – это марсианская пыль, которой накопилось слишком много на солнечных панелях, чтобы он мог нормально генерировать электроэнергию. В NASA считают, что смерть аппарата наступит уже совсем скоро и опубликовало скорее всего последний снимок Insight, пишет Futurism.

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Посадочный аппарат Insight прислал на Землю свое изображении посреди марсианской пустыни, где он провел последние 4 земных года (это 2 марсианских года). По словам Пола Бирна из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, США, скорее всего для аппарата наступают последние рабочие дни на Марсе.

"Этот аппарат все это время, начиная с 2018 года, проводил научные исследования недр Марса и его сейсмической активности на Равнине Элизий, которая расположена в экваториальной части Красной планеты. Это огромная бесплодная, безжизненная пустыня. Там очень, тихо, пусто и одинокого. И скорее всего для Insight это последняя фотография", — говорит Бирн.

[ + – ] Посадочный аппарат Insight прислал на Землю свое изображении посреди марсианской пустыни, где он провел последние 4 земных года (это 2 марсианских года) Фото: NASA

Еще в феврале 2022 года в NASA заявили о том, что данный аппарат не сможет работать слишком долго и его миссия завершится до конца года, как уже писал Фокус. Слишком частые пылевые бури покрывали все это время поверхность аппарата, что мешало его солнечным панелям собирать достаточное количество света для генерации энергии.

В июне этого года NASA заявило о том, что Insight сможет проработать на Марсе всего несколько месяцев, но за это время ученые планировали использовать его по максимуму для получение ценных научных данных, как уже писал Фокус.

[ + – ] Так выглядел аппарат Insight в декабре 2018 года Фото: NASA

Но очередная сильная пылевая буря, как уже писал Фокус, привела к тому, что аппарат стал получать все меньше и меньше энергии. А недавно ученые заявили о том, что Insight сможет присылать на Землю научные данные еще несколько недель, как уже писал Фокус.

[ + – ] Так выглядел аппарат Insight в апреле 2022 года Фото: NASA

На самом деле то, что аппарат на Марсе мог проработать 4 земных года является настоящим чудом, как говорят ученые. Ведь изначально его миссия была рассчитана всего на 1 земной год.

В официальном аккаунте InSight в Twitter ученые из NASA написали от имени этого аппарата своеобразное прощальное пиcьмо.

"Наступает день, когда я замолчу, закончив свои почти четыре земных года изучения Красной планеты. Пока что моя команда пытается извлечь максимальную пользу из всех данных, которые я собрал за последнее время", — сказано в сообщении.

[ + – ] На солнечных панелях аппарата Insight накопилорсь слишком много пыли, чтобы он мог нормально генерировать энергию Фото: NASA

По словам Лиз Барретт из Лаборатории реактивного движения NASA, сейчас самое важное успеть сохранить все полученные аппаратом данные и отправить их на Землю. И нужно сделать до того, как в любой момент аппарат может перестать работать.