Конец охотнику за марсотрясениями. Аппарату NASA на Марсе осталось всего несколько недель

Сейчас ученые намерены "выжать" все по максимуму из космического аппарата InSight, который "задыхается" от марсианской пыли.

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В NASA заявили о том, что посадочному аппарату InSight, который изучает недра Марса и его сейсмическую активность, осталось работать всего несколько недель. Его солнечные панели покрыты таким слоем марсианской пыли, что выработка электроэнергии для зарядки его батарей становится невозможной, пишет Space.

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Посадочный аппарат InSight, который работает на Марсе с 2018 года, в ближайшее время завершит свою миссию. Этот аппарат, которого еще называют охотником за марсотрясениями, все же не смог пережить очередную огромную пылевую бурю на Марсе.

[ + – ] Посадочный аппарат InSight, который работает на Марсе с 2018 года, в ближайшее время завершит свою миссию. Этот аппарат, которого еще называют охотником за марсотрясениями, все же не смог пережить очередную огромную пылевую бурю на Марсе Фото: NASA

Хотя буквально несколько дней назад, как уже писал Фокус, появилось сообщение о том, что огромная пылевая буря утихла и для аппарата InSight есть шанс проработать на поверхности Красной планеты еще пару месяцев.

Но новые данные NASA показывают, что выработка электроэнергии снижается быстрыми темпами и это связано с тем, что солнечные панели космического аппарата покрыты густым слоем пыли. Ученые прогнозируют, что миссия продлится еще всего несколько недель. За это время в NASA хотят собрать как можно больше научных данных.

По словам Брюса Бенердта из Лаборатории реактивного движения NASA, аппарат будет проводить исследования столько времени, сколько сможет.

[ + – ] По словам Брюса Бенердта из Лаборатории реактивного движения NASA, аппарат будет проводить исследования столько времени, сколько сможет Фото: NASA

"Сейчас мы находимся полностью во власти Марса. Погода на Марсе — это не дождь и снег, это — пыль и ветер. Слишком много пыли скопилось на солнечных панелях. Аппарат уже не может использовать свои приборы на полную мощность, но шанс на получение новых данных за ближайшие несколько недель все же существует", — говорит Бенердт.

На самом деле, посадочный аппарат InSight пережил свой запланированный срок службы на целых 2 земных года. Но марсианская пыль постоянно накапливалась на его панелях. А этим летом этой пыли скопилось так много, что ученым пришлось отключить все приборы аппарата, чтобы он мог активно использовать свой сейсмометр и дальше, и обнаруживать новую сейсмическую активность на Марсе.

Но новая мощная пылевая буря привела к еще большему скоплению пыли, а это значит что важной марсианской миссии скоро придет конец.

Начиная с ноября 2018 года, InSight помог ученым получить очень важные данные о внутренней структуре Марса. Среди его достижений можно назвать также то, что ему удалось обнаружить на планете более 1300 марсотрясений.

[ + – ] Увы, спасти аппарат InSight невозможно. Хотя иногда порывы ветра помогали ему избавляться от пыли, ученые считают, что в ближайшее время не будет настолько сильного ветра, чтобы сдуть такой слой пыли Фото: NASA

Увы, спасти аппарат InSight невозможно. Хотя иногда порывы ветра помогали ему избавляться от пыли, ученые считают, что в ближайшее время не будет настолько сильного ветра, чтобы сдуть такой слой пыли.

Миссия не будет завершена до тех пор, пока InSight будет отправлять данные орбитальному аппарату Mars Reconnaissance Orbiter, который затем посылает эту информацию на Землю. Но и после этого ученые все еще будут прослушивать сигналы с Марса в надежде на то, что посадочный аппарат "оживет".

Фокус уже писал о том, что с помощью космического аппарата Mars Express ученые начали детальное изучение спутника Марса – Фобоса. Они хоят понять, как появился и этот спутник, и его "напарник" на марсианской орбите – Деймос. На данный момент ученые уже смогли обнаружить нечто особенное в недрах Фобоса.