Космический аппарат обнаружил неизвестные особенности внутри спутника Марса

Орбитальный аппарат Mars Express более детально изучил Фобос, происхождение которого остается загадкой для ученых.

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19-летний космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express недавно получил обновление своего программного обеспечения и это дало ему возможность обнаружить ранее неизвестные особенности во внутренней структуре спутника Марса, пишет Futurism.

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У Марса, как известно имеется 2 небольших спутника – это Фобос и Деймос. Оба совсем не похожи на нашу Луну, а больше напоминают очертаниями обычные астероиды. Диметр Фобоса составляет 22,5 км, а Деймоса – всего 12,5 км. Для сравнения, диаметр Луны составляет почти 3,5 тысячи км.

Но до сих пор ученые точно не знают, как появились эти два спутника Марса. По словам Колина Уилсона из ЕКА, есть две версии происхождения этих объектов: либо их своей гравитацией притянул к себе Марс в его ранней истории, либо же они появились в результате удара по планете других астероидов и были выброшены в космос, как часть Марса.

"Внешний вид этих спутников говорит о том, что это все же астероиды, но их орбиты вокруг планеты указывают на то, что это не так. Этот вопрос остается открытым, но я верю, что скоро мы найдем на него ответ", — говорит Уилсон.

Ученые возлагают особые надежды на разгадку тайны происхождения, в частности Фобоса, на аппарат Mars Express, который с новыми силами продолжает изучение не только Марса, но и его спутников. Недавно космический аппарат смог подлететь к Фобосу на очень близкое расстояние — всего 83 км. С помощью новых усовершенствований, которые получил прибор аппарата под названием MARSIS, Mars Express смог более подробно изучить внутреннюю структуру Фобоса.

[ + – ] У Марса, как известно имеется 2 небольших спутника – это Фобос и Деймос. Оба совсем не похожи на нашу Луну, а больше напоминают очертаниями обычные астероиды. Диметр Фобоса (на фото) составляет 22,5 км, а Деймоса – всего 12,5 км. Для сравнения, диаметр Луны составляет почти 3,5 тысячи км Фото: NASA

"Мы пока только начали анализ полученных данных, но они уже показывают то, что аппарат обнаружил ранее неизвестные особенности внутри Фобоса. Мы надеемся, что теперь мы найдем ответ на вопрос: как появился Фобос, а затем узнаем и как появился Деймос. Мы уже близки к разгадке этой тайны", — говорит Андреа Чиккетти из ЕКА.

Ученые считают, что близкие пролеты возле Фобоса позволят получить еще больше важных данных о структуре этого спутника Марса.

Прибор MARSIS уже известен тем, что он смог обнаружить признаки жидкой воды на Марсе. Он имеет 40-метровую антенну, которая посылает на поверхность низкочастотные радиоволны. И эти волны способны проникать глубоко в недра Фобоса. Благодаря отражению этих волн от различных веществ внутри спутника, ученые могут узнать его точный состав. Также это позволит ученым составить полную картину того, какова внутренняя структура Фобоса.

Пока что ученые не могут точно сказать, чем являются необычные особенности Фобоса, которые обнаружил Mars Express, но обещают это сделать после окончания полной обработки полученных данных. По словам ученых, первые результаты исследования спутника Марса уже интригуют.

Также ученые возлагают большие надежды во время исследования спутника Красной планеты на космический аппарат Martian Moon Exploration (MMX), который будет запущен в 2024 году. Этот аппарат сможет приземлиться на Фобос и взять образцы его породы.

Что касается изучения самой планеты, то Фокус уже писал о том, что сильная буря на Марсе наконец-тог утихла и теперь космический аппарат NASA сможет продолжить свою научную работу. Хотя это продлится и не долго.

Также Фокус писал о том, что этим летом китайский орбитальный аппарат прислал новый снимок Фобоса.

Как уже писал Фокус, ученые предполагают, что Фобос в будущем врежется в Марс и даже сделали прогноз, когда это случится.