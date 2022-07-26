Космический картофель. Китайский орбитальный аппарат прислал новый снимок Фобоса

На снимке с разрешением 50 м на пиксель видны некоторые отчетливые линейные бороздки спутника Марса.

На днях китайский орбитальный аппарат Tianwen 1 передал потрясающее изображение марсианского спутника Фобоса, пишет Space.com.

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У Марса есть две луны, Фобос и меньшая луна Деймос. Фобос — с диаметром 22,5 км отмечен ударными кратерами и канавками. Он находится на долгом, медленном пути к разрушению из-за проблем, связанных с тем, что он размещен очень близко к своей планете-хозяину.

Tianwen 1 сделал снимок с помощью своей камеры высокого разрешения, того же инструмента, который использовался для съемки места посадки марсохода Zhurong. В то время орбитальный аппарат Марса находился на расстоянии 5100 км от Фобоса — одного из двух спутников Красной планеты.

Tianwen 1 нужно было изменить свое положение для того, чтобы запечатлеть Фобос и получить подходящие условия для относительно близкого сближения и хорошие условия освещения от Солнца.

На снимке с разрешением 50 м на пиксель видны некоторые отчетливые линейные бороздки на поверхности Фобоса. На изображении также отмечен кратер Эпик. Он был назван в честь эстонского астронома и астрофизика Эрнста Эпика, который постулировал теорию облака комет и ледяных объектов далеко за пределами Плутона, теперь известного как облако Эпика-Оорта.

Миссия Tianwen-1 стала большим успехом для Китайского национального космического управления. Орбитальный аппарат сопровождал посадочный модуль и марсоход Zhurong, в результате чего Китай стал второй страной после США, успешно управляющей марсоходом на поверхности планеты.

Напомним, что на днях орбитальный космический аппарат Mars Express сделал снимки самого глубокого каньона в Солнечной системе — Долин Маринер. Что примечательно, эта геологическая структура в 10 раз длиннее знаменитого Большого каньона в США.