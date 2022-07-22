Орбитальный аппарат на Марсе сделал снимки самого глубокого каньона в Солнечной системе (фото)

Эта геологическая структура в 10 раз длиннее знаменитого Большого каньона в США.

Космический аппарат Mars Express прислал на Землю новые захватывающие снимки Долин Маринер, огромной системы каньонов на Марсе, которая является самым большим и самым глубоким каньоном в Солнечной системе, сообщает Futurism.

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Европейское космическое агентство опубликовало снимки, которые сделал орбитальный аппарат Mars Express, который изучает Марс с 2003 года.

На новых изображениях видны части громадной геологической структуры на Красной планете, которая называется Долины Маринер. Этот гигантский каньон, который состоит из нескольких частей протирается на 4 тысячи километров, имеет ширину в 200 км, а его глубина достигает 7 км.

[ + – ] На новых изображениях видны части громадной геологической структуры на Красной планете, которая называется Долины Маринер Фото: ESA

Этот марсианский каньон в 10 раз длиннее, в 20 раз шире и в 5 раз глубже, чем знаменитый Большой каньон в штате Аризона, США.

[ + – ] Этот марсианский каньон в 10 раз длиннее, в 20 раз шире и в 5 раз глубже, чем знаменитый Большой каньон в штате Аризона, США (на фото) Фото: Wikipedia

Если бы каньон Долины Маринера находился на Земле, то мог простираться от самой северной оконечности Норвегии до самой южной оконечности острова Сицилия.

[ + – ] Если бы каньон Долины Маринера находился на Земле, то мог простираться от самой северной оконечности Норвегии до самой южной оконечности острова Сицилия Фото: ESA

По словам ученых, в отличие от Большого каньона на Земле, марсианский каньон был создан не от размывания водой, а благодаря движению тектонических плит. Эта глубокая пропасть, очерченная скалами и испещренная кратерами от ударов космических камней.

На новых изображениях аппарата Mars Express видны каньон Ио длиной 840 км и каньон Титона длиной 805 км. И эти каньоны имеют впечатляющую глубину – до 7 км. Например, самая высокая гора в Альпах – Монблан, могла бы запросто поместиться в марсианском каньоне, ведь ее высота 4809 м.

[ + – ] По словам ученых, в отличие от Большого каньона на Земле, марсианский каньон был создан не от размывания водой, а благодаря движению тектонических плит. Эта глубокая пропасть, очерченная скалами и испещренная кратерами от ударов космических камней Фото: ESA

Внутри системы каньонов находятся возвышенности, высота которых достигает 3 км. Поверхность Долин Маринер сильно разрушена сильным марсианским ветром, что может говорить о том, что этот каньон состоит из более податливых к разрушению пород, чем окружающая поверхность.

[ + – ] Внутри системы каньонов находятся возвышенности, высота которых достигает 3 км Фото: ESA

Благодаря исследованиям, которые проводились с помощью данных аппарата Mars Express, ученые выяснили, что в каньоне присутствуют водоносные сульфатные минералы. Некоторые ученые считают, что возвышения в каньоне могли появиться благодаря воде, которая затем испарилась. Но эта теория пока не нашла своего подтверждения.

[ + – ] Космический аппарат Mars Express прислал на Землю новые захватывающие снимки Долин Маринер, огромной системы каньонов на Марсе, которая является самым большим и самым глубоким каньоном в Солнечной системе Фото: NASA

Mars Express летает вокруг Марса уже почти 20 лет и за это время он тщательно исследует поверхность Красной планеты, а также ее атмосферу. Благодаря снимкам космического аппарата ученые смогли увидеть более детально многие геологические структуры на Марсе, а также узнать о минералах, из которых состоит его поверхность.

Как уже писал Фокус, аппарат Mars Express сделал снимки кратеров на Марсе, которые очень напоминают по своему внешнему виду гигантский мозг.

Также космический аппарат сделал уникальное изображения кратера, который похож на огромный глаз и действительно диаметр этого кратера составляет 30 км.

Напоминаем, что в июне этого года Европейское космическое агентство сообщило о том, что наконец-то заменило аппарату Mars Express программное обеспечение. До этого он работал на системе, которая основана на Windows 98.