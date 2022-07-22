Орбітальний апарат на Марсі зробив знімки найглибшого каньйону в Сонячній системі (фото)

Ця геологічна структура в 10 разів довша від знаменитого Великого каньйону в США.

Космічний апарат Mars Express надіслав на Землю нові захопливі знімки Долини Марінера, величезної системи каньйонів на Марсі, яка є найбільшим і найглибшим каньйоном у Сонячній системі, повідомляє Futurism.

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Європейське космічне агентство опублікувало знімки, що їх зробив орбітальний апарат Mars Express, який вивчає Марс з 2003 року.

На нових зображеннях видно частини величезної геологічної структури на Червоній планеті, що називається Долини Марінера. Цей гігантський каньйон, що складається з кількох частин, простягається на 4 тисячі кілометрів, має ширину 200 км, а його глибина досягає 7 км.

[ + – ] На нових зображеннях видно частини величезної геологічної структури на Червоній планеті, яка називається Долини Марінера Фото: Apophis

Цей марсіанський каньйон у 10 разів довший, у 20 разів ширший і в 5 разів глибший, ніж знаменитий Великий каньйон у штаті Арізона, США.

[ + – ] Цей марсіанський каньйон у 10 разів довший, у 20 разів ширший і в 5 разів глибший, ніж знаменитий Великий каньйон у штаті Арізона, США (на фото) Фото: Wikipedia

Якби каньйон Долини Марінера знаходився на Землі, то міг простягатися від найпівнічнішого краю Норвегії до найпівденнішого краю острова Сицилія.

[ + – ] Якби каньйон Долини Марінера знаходився на Землі, то міг простягатися від найпівнічнішого краю Норвегії до найпівденнішого краю острова Сицилія. Фото: Apophis

За словами вчених, на відміну від Великого каньйону на Землі, марсіанський каньйон створили не від розмивання водою, а завдяки руху тектонічних плит. Ця глибока прірва, окреслена скелями і поцяткована кратерами від ударів космічного каміння.

На нових зображеннях апарата Mars Expressвидно каньйон Іо довжиною 840 км і каньйон Тітона довжиною 805 км. І ці каньйони мають вражаючу глибину — до 7 км. Наприклад, найвища гора в Альпах — Монблан, могла б запросто поміститися в марсіанському каньйоні, адже її висота 4809 м.

[ + – ] За словами вчених, на відміну від Великого каньйону на Землі, марсіанський каньйон утворився не від розмивання водою, а завдяки руху тектонічних плит. Ця глибока прірва, окреслена скелями і поцяткована кратерами від ударів космічного каміння Фото: Apophis

Усередині системи каньйонів знаходяться височини, висота яких сягає 3 км. Поверхня Долин Марінера дуже зруйнована сильним марсіанським вітром, що може говорити про те, що цей каньйон складається з більш податливих до руйнування порід, ніж поверхня, що оточує.

[ + – ] Усередині системи каньйонів знаходяться височини, висота яких досягає 3 км. Фото: Apophis

Завдяки дослідженням, які проводилися за допомогою даних апарату Mars Express, вчені з'ясували, що в каньйоні є водоносні сульфатні мінерали. Деякі вчені вважають, що підвищення в каньйоні могли з'явитися завдяки воді, яка потім випарувалася. Але ця теорія поки що не знайшла свого підтвердження.

[ + – ] Космічний апарат Mars Express надіслав на Землю нові захопливі знімки Долини Марінера, величезної системи каньйонів на Марсі, яка є найбільшим і найглибшим каньйоном у Сонячній системі Фото: NASA

Mars Express літає навколо Марса вже майже 20 років і за цей час він ретельно досліджує поверхню Червоної планети та її атмосферу. Завдяки знімкам космічного апарату вчені змогли побачити детальніше багато геологічних структур на Марсі, а також дізнатися про мінерали, з яких складається його поверхня.

Як уже писав Фокус, апарат Mars Express зробив знімки кратерів на Марсі, які дуже нагадують за своїм зовнішнім виглядом гігантський мозок.

Також космічний апарат зробив унікальне зображення кратера, що схожий на величезне око і діаметр цього кратера становить 30 км.

Нагадуємо, що в червні цього року Європейське космічне агентство повідомило про те, що замінило апарату Mars Express програмне забезпечення. До цього він працював на системі, яка базується на Windows 98.