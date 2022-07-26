Космічна картопля. Китайський орбітальний апарат надіслав новий знімок Фобоса

На знімку з роздільною здатністю 50 м на піксель видно деякі чіткі лінійні борозенки супутника Марса.

Днями китайський орбітальний апарат Tianwen 1 передав чудове зображення марсіанського супутника Фобоса, пишеSpace.com.

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Марс має два місяці, Фобос і менший місяць Деймос. Фобос — з діаметром 22,5 км позначений ударними кратерами та канавками. Він знаходиться на довгому, повільному шляху до руйнування через проблеми, пов'язані з тим, що він розміщений дуже близько до своєї планети-господаря.

Tianwen 1 зробив знімок за допомогою своєї камери високої роздільної здатності, того ж інструменту, який використовувався для зйомки місця посадки марсоходу Zhurong. У той час орбітальний апарат Марса знаходився на відстані 5 100 км. від Фобоса — одного з двох супутників Червоної планети.

Tianwen 1 потрібно було змінити своє становище для того, щоб зняти Фобос і отримати відповідні умови для відносно близького зближення та хороші умови освітлення від Сонця.

На знімку з роздільною здатністю 50 м на піксель видно деякі чіткі лінійні борозенки на поверхні Фобоса. На зображенні також позначено кратер Епік. Він був названий на честь естонського астронома й астрофізика Ернста Епіка, який постулював теорію хмари комет і крижаних об'єктів далеко за межами Плутона, тепер відомого як хмара Епіка-Оорта.

Місія Tianwen-1 стала великим успіхом для китайського національного космічного управління. Орбітальний апарат супроводжував посадковий модуль і марсохід Zhurong, унаслідок чого Китай став другою країною після США, що успішно керує марсоходом на поверхні планети.

Нагадаємо, що днями орбітальний космічний апарат Mars Express зробив знімки найглибшого каньйону в Сонячній системі Долін Марінер. Що цікаво, ця геологічна структура в 10 разів довша від знаменитого Великого каньйону в США.