Космічний апарат виявив невідомі особливості усередині супутника Марса

Орбітальний апарат Mars Express детальніше вивчив Фобос, походження якого залишається загадкою для вчених.

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19-річний космічний апарат Європейського космічного агентства (ЕКА) Mars Express нещодавно отримав оновлення свого програмного забезпечення, і це дало йому можливість виявити раніше невідомі особливості у внутрішній структурі супутника Марса, пише Futurism.

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У Марса, як відомо є 2 невеликі супутники — це Фобос і Деймос. Обидва зовсім не схожі на наш Місяць, а більше нагадують обрисами звичайні астероїди. Діметр Фобоса складає 22,5 км, а Деймоса — всього 12,5 км. Для порівняння, діаметр Місяця становить майже 3,5 тисяч км.

Але досі вчені точно не знають, як з'явилися ці два супутники Марса. За словами Коліна Вілсона з ЄКА, є дві версії походження цих об'єктів: або їх своєю гравітацією притягнув до себе Марс у його ранній історії, або вони з'явилися в результаті удару по планеті інших астероїдів і були викинуті в космос, як частини Марса.

"Зовнішній вигляд цих супутників говорить про те, що це все ж таки астероїди, але їх орбіти навколо планети вказують на те, що це не так. Це питання залишається відкритим, але я вірю, що скоро ми знайдемо на нього відповідь", — говорить Вілсон. .

Вчені покладають особливі сподівання на розгадку таємниці походження, зокрема Фобоса, на апарат Mars Express, який з новими силами продовжує вивчення не лише Марса, а й його супутників. Нещодавно космічний апарат зміг підлетіти до Фобоса на дуже близьку відстань — лише 83 км. За допомогою нових удосконалень, які отримав прилад апарату під назвою MARSIS, Mars Express зміг детальніше вивчити внутрішню структуру Фобоса.

[ + – ] У Марса, як відомо є 2 невеликі супутники — це Фобос і Деймос. Обидва зовсім не схожі на наш Місяць, а більше нагадують обрисами звичайні астероїди. Діметр Фобоса (на фото) складає 22,5 км, а Деймоса – лише 12,5 км. Для порівняння, діаметр Місяця становить майже 3,5 тисяч км Фото: NASA

Ми поки що тільки почали аналіз отриманих даних, але вони вже показують те, що апарат виявив раніше невідомі особливості всередині Фобоса. Ми сподіваємося, що тепер ми знайдемо відповідь на питання: як з'явився Фобос, а потім дізнаємося і як з'явився Деймос. Ми вже близькі до розгадки цієї таємниці", — каже Андреа Чіккетті з ЄКА.

Вчені вважають, що близькі прольоти біля Фобоса дозволять отримати ще більше важливих даних щодо структури цього супутника Марса.

Прилад MARSIS вже відомий тим, що зміг виявити ознаки рідкої води на Марсі. Він має 40-метрову антену, яка посилає на поверхню низькочастотні радіохвилі. І ці хвилі здатні проникати глибоко у надра Фобоса. Завдяки відображенню цих хвиль від різних речовин усередині супутника, вчені можуть дізнатися про його точний склад. Також це дозволить вченим скласти повну картину того, якою є внутрішня структура Фобоса.

Наразі вчені не можуть точно сказати, чим є незвичайні особливості Фобоса, які виявив Mars Express, але обіцяють це зробити після закінчення повної обробки даних. За словами вчених, перші результати дослідження супутника Марса вже інтригують.

Також вчені покладають великі надії під час дослідження супутника Червоної планети на космічний апарат Martian Moon Exploration (MMX), який запустять у 2024 році. Цей апарат зможе приземлитися на Фобос та взяти зразки його породи.

Що стосується вивчення самої планети, то Фокус вже писав про те, що сильна буря на Марсі нарешті стихла і тепер космічний апарат NASA зможе продовжити свою наукову роботу. Хоча це продовжиться і не довго.

Також Фокус писав про те, що цього літа китайський орбітальний апарат надіслав новий знімок Фобоса.

Як уже писав Фокус, вчені припускають, що Фобос у майбутньому вріжеться в Марс і навіть зробили прогноз, коли це станеться.