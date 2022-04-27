Один зі супутників Марса вріжеться в Червону планету: коли це станеться

У Фобоса змінюється орбітальна траєкторія, що спричинить його загибель.

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У NASA вважають, що якщо супутник Марса Фобос збереже свою траєкторію обертання навколо планети, то врешті-решт він уріжеться у Червону планету, хоча це й станеться не скоро.

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Коли Фобос обертається навколо Марса, його гравітація мало впливає на внутрішню частину Червоної планети. У результаті гірські породи в корі та мантії Марса змінюються. Але водночас гравітація Марса також повільно, але чітко змінює орбіту Фобоса.

Учені вважають, що Фобос вріжеться в планету за кілька десятків мільйонів років. Але, спостерігаючи за сонячними затемненнями на Марсі, вчені можуть краще зрозуміти, як Фобос змінює свою траєкторію польоту. Фокус уже писав про те, що марсохід Perseverance зміг сфотографувати сонячне затемнення на Марсі, під час якого Фобос закрив собою частину Сонця.

Хоча зіткнення Фобоса з Марсом навряд чи станеться найближчим часом, у NASA вважають, що це обов'язково станеться, і немає інших варіантів. Проте, незважаючи на невтішні прогнози NASA, деякі вчені вважають, що існує кілька варіантів розвитку подій щодо закінчення "життя" Фобоса, повідомляє Giantfreakinrobot.

Деякі вчені вважають, що після зіткнення з Марсом Фобос розпадеться на частини, і ці шматки розлетяться по поверхні Червоної планети. Інші вважають, що вже на шляху до Марса його супутник розпадеться на частини. Так уламки Фобоса створять кільце навколо планети, і лише деякі уламки впадуть на її поверхню.

[ + – ] Деякі вчені вважають, що після зіткнення з Марсом Фобос розпадеться на частини, і ці шматки розлетяться по поверхні Червоної планети Фото: ISS

Фобос давно цікавить учених через те, що він має незвичайну орбіту, а про його склад і походження все ще відомо досить мало. Фобос, який має дивну форму, що нагадує картоплю, рухається навколо Марса швидше, ніж обертається сама планета. Тому схід і захід сонця Фобоса на Марсі можна спостерігати двічі на добу, на відміну від сходу та заходу Місяця на Землі.

[ + – ] Фобос давно цікавить учених через те, що він має незвичайну орбіту, а про його склад і походження все ще відомо досить мало Фото: ISS

Враховуючи той факт, що Фобос вріжеться в Марс ще дуже нескоро, люди будуть мати можливість спостерігати за цими подіями з Марса. Якщо вірити заявам NASA про те, що людина вирушить на Червону планету вже у 2030-х роках, то чекати на цей момент залишилося недовго, і ще є ще час вивчити Фобос до того, як він вріжеться в Марс.

Фокус уже писав про те, що Ілон Маск усе ще не залишає надію відправити перших людей на Марс уже 2029 року. Хоча він нещодавно й попередив потенційних охочих потрапити на Марс, що життя на Червоній планеті "не солодке".

Нагадуємо, що посадковий апарат InSight зафіксував на Марсі землетрус небаченої сили. Ці маротруси в 5 разів сильніші, ніж ті події, які апарат фіксував до цього.