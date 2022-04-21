Марсохід Perseverance зафіксував унікальну подію: сонячне затемнення на Марсі (відео)

NASA показало дивовижні знімки, як супутник Марса Фобос проходить на тлі Сонця.

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Марсохід Perseverance, який зараз перебуває в кратері Єзеро на Червоній планеті, надіслав на Землю чудові знімки сонячного затемнення. Так апарат довів, що подібну подію можна побачити не тільки на Землі, повідомляє Forbes.

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Апарат NASA, який займається пошуком ознак стародавнього життя на Марсі, за допомогою своєї камери Mastcam-Z зробив знімки крихітного супутника Марса Фобоса, дуже схожого на картоплину. Фобос цього разу потрапив в об'єктив камери під час свого руху на тлі Сонця.

Нагадуємо, що Марс має двох супутників — Фобоса та Деймоса. Перший розташований ближче до Червоної планети, і він найбільший із двох супутників. Фобос обертається навколо Марса на середній відстані 6 тисяч кілометрів від поверхні планети. Супутник робить повний оберт навколо Червоної планети за 7 годин 40 хвилин.

Марсохід Perseverance зробив цього разу 194 фотографії поверхні планети, і в це число входить кілька фотографій, зроблених під час сонячного затемнення, яке тривало лише 40 секунд. Із цих унікальних знімків у NASA навіть створили спеціальне відео, щоб показати рух Фобоса на тлі Сонця. Це найвисокоякісніше відео подібної події із взагалі існуючих.

Фото: ISS

"Я знала, що це будуть дивовижні знімки, але я не очікувала, що вони будуть такими приголомшливими", — говорить Рейчел Гоусон із компанії Malin Space Science Systems, яка розташована в Сан-Дієго, Каліфорнія. Ця компанія займалася створенням камери Mastcam-Z.

У NASA трохи покращили знімки, тому вони трохи відрізняються від оригіналів із нижчою роздільною здатністю.

[ + – ] Сонячне затемнення на Марсі

"Коли марсохід надсилає такі знімки, завжди радієш, як дитина на День народження. Ти знаєш, що буде якийсь чудовий подарунок, але все ж таки з нетерпінням чекаєш, коли його побачиш", — говорить Гоусон.

За словами представників NASA, подібні фотографії допомагають ученим на Землі більше дізнатися про орбіту, по якій обертаються навколо Марса Фобос і Деймос.

Щоправда, нові знімки сонячного затемнення на Марсі не є подією, що відбулася вперше. Починаючи з 2004 року, марсоходи NASA Spirit, Opportunity, а також Curiosity вже робили фотографії Фобоса, що проходить на тлі Сонця.

Фото: ISS

Хоча подія, яку зняв на цей раз Perseverance, називається сонячним затемненням, воно не є повним. Повні сонячні затемнення неможливо побачити на Марсі. Щоб повністю закрити Сонце, потрібен Місяць. Під час затемнень він має практично такий самий видимий розмір із Землі, як і наша зірка. Хоча Місяць і в 400 разів менший за Сонце, але він у 400 разів ближче до нього, ніж супутник Марса.

[ + – ] Марсохід Perseverance надіслав також нові фотографії поверхні Марса Фото: ISS

Фобос, у якого діаметр приблизно 11,5 км, не може повністю закрити собою Сонце. Тому з Марса видно кільцеве затемнення. Подібне явище можна побачити і з Землі, коли Місяць перебуває в найдальшій точці від нашої планети та, перекриваючи Сонце, здається трохи меншим за розміром, ніж наша зірка. Під час кільцевого затемнення немає повної темряви на Марсі, тому марсохід Perseverance ніколи не зробить таких знімків, які можна отримати під час повного сонячного затемнення на Землі.

[ + – ] Марсохід Perseverance надіслав також нові фотографії поверхні Марса Фото: ISS

Нагадуємо, що Perseverance розпочав другу фазу своїх досліджень на Марсі. Він прибув до дельти стародавньої річки в кратері Єзеро, де, на думку вчених, він зможе знайти ознаки стародавнього мікробного життя. Воно могло тут з'явитись мільярди років тому, коли на Червоній планеті була рідка вода на поверхні.