Марсоход Perseverance запечатлел уникальное событие: солнечное затмение на Марсе (видео)

NASA показало удивительные снимки того, как спутник Марса Фобос проходит на фоне Солнца.

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Марсоход Perseverance, которые сейчас находится в кратере Езеро на Красной планете, прислал на Землю потрясающие снимки солнечного затмения. Таким образом аппарат доказал, что подобное событие можно увидеть не только на Земле, сообщает Forbes.

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Аппарат NASA, который занимается поиском признаков древней жизни на Марсе, с помощью своей камеры Mastcam-Z сделал снимки крошечного спутника Марса Фобоса, который очень похож на картофелину. Фобос в этот раз попал в объектив камеры во время своего движения на фоне Солнца.

Напоминаем, что у Марса есть два спутника – Фобос и Деймос. Первый из них находится ближе к Красной планете, и он самый большой из двух спутников. Фобос вращается вокруг Марса на среднем расстоянии в 6 тысяч км от поверхности планеты. Спутник делает полный оборот вокруг Красной планеты за 7 часов 40 минут.

Марсоход Perseverance сделал в этот раз 194 фотографии поверхности планеты, и в это число входит несколько фотографий, сделанных во время солнечного затмения, которое длилось всего 40 секунд. Из этих уникальных снимков в NASA даже создали специальное видео, чтобы показать движение Фобоса на фоне Солнца. Это самое высококачественное видео подобного события из вообще существующих.

Фото: NASA

"Я знала, что это будут удивительные снимки, но я не ожидала, что они будут такими потрясающими", — говорит Рэйчел Хоусон из компаниия Malin Space Science Systems, которая находится в Сан-Диего, Калифорния. Эта компания занималась созданием камеры Mastcam-Z.

В NASA немного улучшили снимки, поэтому они немного отличаются от оригиналов с более низким разрешением.

[ + – ] Солнечное затмение на Марсе

"Когда марсоход присылает такие снимки всегда радуешься, как ребенок на День рождения. Ты знаешь, что будет какой-то отличный подарок, но все же с нетерпением ждешь, когда его увидишь", — говорит Хоусон.

По словам представителей NASA, подобные фотографии помогают ученым на Земле больше узнать об орбите, по которой вращаются вокруг Марса Фобос и Деймос.

Правда, новые снимки солнечного затмения на Марсе не являются событием, которое состоялось впервые. Начиная с 2004 года марсоходы NASA Spirit, Opportunity, а также Curiosity уже делали фотографии Фобоса, проходящего на фоне Солнца.

Фото: NASA

Хотя событие, которое запечатлел в этот раз Perseverance называется солнечным затмением, оно не является полным. Полные солнечные затмения невозможно увидеть на Марсе. Чтобы полностью закрыть Солнце нужна Луна. Во время затмений она имеет практически такой же видимый размер с Земли, как и наша звезда. Хотя Луна и в 400 раз меньше Солнца, но она в 400 раз ближе к нему, чем спутник Марса.

[ + – ] Марсоход Perseverance прислал также новые фотографии поверхности Марса Фото: NASA

Фобос, у которого диаметр примерно 11,5 км не может полностью закрыть собой Солнце. Поэтому с Марса видно кольцевое затмение. Подобное явление можно увидеть и с Земли, когда Луна находится в самой дальней точке от нашей планеты и перекрывая Солнце, кажется немного меньшей по размеру, чем наша звезда. Во время кольцевого затмения не бывает полной темноты на Марсе, поэтому марсоход Perseverance никогда не сделает таких снимков, которые можно получить во время полного солнечного затмения на Земле.

[ + – ] Марсоход Perseverance прислал также новые фотографии поверхности Марса Фото: NASA

Напоминаем, что Perseverance приступил ко второй фазе своих исследований на Марсе. Он прибыл к дельте древней реки в кратере Езеро, где, по мнению ученых, он сможет найти признаки древней микробной жизни. Она могла здесь появится миллиарды лет назад, когда на Красной планете была жидкая вода на поверхности.