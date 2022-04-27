Один из спутников Марса врежется в Красную планету: когда это случится

У Фобоса меняется орбитальная траектория, что станет причиной его гибели.

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В NASA считают, что если спутник Марса Фобос сохранит свою траекторию вращения вокруг планеты, то в конце концов он врежется в Красную планету. Хотя это и произойдет не скоро.

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Когда Фобос вращается вокруг Марса, его гравитация оказывает небольшое влияние на внутреннюю часть Красной планеты. В результате горные породы в коре и мантии Марса изменяются. Но в то же время гравитация Марса также медленно, но верно меняет орбиту Фобоса.

Ученые считают, что Фобос врежется в планету через несколько десятков миллионов лет. Но, наблюдая за солнечными затмениями на Марсе, ученые могут лучше понять, каким образом Фобос меняет свою траекторию полета. Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance смог сфотографировать солнечное затмение на Марсе, во время которого Фобос закрыл собой часть Солнца.

Хотя столкновение Фобоса с Марсом вряд ли произойдет в ближайшее время, в NASA считают, что это обязательно случится и нет других вариантов. И тем не менее, несмотря на неутешительные прогнозы NASA, некоторые ученые считают, что существует несколько вариантов развития событий касательно окончания "жизни" Фобоса, сообщает Giantfreakinrobot.

Некоторые ученые полагают, что после столкновения с Марсом Фобос распадется на части и эти куски разлетятся по поверхности Красной планеты. Другие же считают, что уже на пути к Марсу его спутник распадется на части. Таким образом, обломки Фобоса создадут кольцо вокруг планеты. И только некоторые обломки упадут на ее поверхность.

[ + – ] Некоторые ученые полагают, что после столкновения с Марсом Фобос распадется на части и эти куски разлетятся по поверхности Красной планеты Фото: NASA

Фобос давно интересует ученых из-за того, что он имеет необычную орбиту, а о его составе и происхождении все еще известно достаточно мало. Фобос, который имеет странную форму, напоминающую картофель, движется вокруг Марса быстрее, чем вращается сама планета. Поэтому восход и закат Фобоса на Марсе можно наблюдать два раза в сутки, в отличие от восхода и заката Луны на Земле.

[ + – ] Фобос давно интересует ученых из-за того, что он имеет необычную орбиту, а о его составе и происхождении все еще известно достаточно мало Фото: NASA

Учитывая тот факт, что Фобос врежется в Марс еще очень нескоро, у людей будет возможность наблюдать за этими событиями с Марса. Если верить заявлениям NASA о том, что человек отправится на Красную планету уже в 2030-х годах, то ждать этого момента осталось недолго. И тем более есть еще время изучить Фобос до того, как он врежется в Марс.

Фокус уже писал о том, что Илон Маск все еще не оставляет надежды отправить первых людей на Марс уже в 2029 году. Хотя он недавно и предупредил потенциальных желающих попасть на Марс, что жизнь на Красной планете "не сахар".

Напоминаем, что посадочный аппарат InSight зафиксировал на Марсе землетрясения невиданной силы. Эти марсотрясения в 5 раз сильнее, чем те события, которые аппарат фиксировал до этого.