Сильная буря на Марсе утихла: теперь космический аппарат NASA сможет выжить

На Марсе меняется время года, а потому угрозы для миссий на планете практически исчезли.

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Еще месяц назад орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировал появление на Марсе чрезвычайно сильной пылевой бури. Такие явления на Красной планете очень опасны для всех аппаратов, которые там работают. Например, 4 года назад такая пылевая буря привела к тому, что марсоход Opportunity прекратил свою работу навсегда. Сейчас NASA беспокоит работоспособность аппарата InSight. Несколько недель назад пыли в атмосфере Марса стало настолько много, что у этого аппарата не было возможности получать достаточно солнечной энергии для работы. Ученые решили, что это конец данной миссии. Но пылевая буря утихла из-за смены сезонов на Марсе и есть шанс, что InSight еще сможет прислать новые данные о сейсмической активности планеты, пишет Space.

По словам Клэр Ньюман из компании Aeolis Research, которая занимается наблюдениями за погодой на Марсе, аппарат InSight переживет эту пылевую бурю, которая уже утихает. Хотя срок его службы уже в любом случае на исходе.

[ + – ] Аппарат InSight прислал снимок покрытых пылью солнечных панелей Фото: NASA

До сих пор ученые все еще пытаются полностью понять, как появляются пылевые бури на Марсе. Уже известно, что небольшие бури, местного масштаба, возникают на планете круглый год. Но огромные бури, обволакивающие огромные пространства, чаще появляются в конце лета в южном полушарии. Именно такая буря угрожала аппарату InSight.

Все пылевые бури на Марсе появляются по принципу сезонности, потому как причина их появления связана с дисбалансом тепла, который поднимает пыль с поверхности в разреженную марсианскую атмосферу.

"Пыль поднимается, нагревается и появляются более сильные ветра, которые поднимают еще больше пыли с поверхности. Это замкнутый круг", — говорит Ньюман.

По словам ученых, на Марсе также существуют планетарные пылевые бури, когда ветер дует по всей планете с востока на запад. Такие бури появляются каждые несколько лет.

[ + – ] Карта масштабной пылевой бури на Марсе, которая была создана с помощью снимков с орбиты. На ней показаны места размещения не только аппарата InSight, но также и марсоходов Perseverance и Сuriosity Фото: NASA

"На Земле нет таких планетарных пылевых бурь. Одной из причин этого является наличие воды и осадков и это вытягивает пыль из атмосферы, тогда как на Марсе нет ничего подобного", — говорит Ньюман.

По словам Ньюман, маловероятно, хотя такая возможность и не исключена, что на Марсе в этом году появится еще одна такая же сильная пылевая буря.

По словам ученых, буря, которая уже практически утихла на Марсе, является второй по своей силе и масштабам в этом году.

Что касается аппарата InSight, то он особенно уязвим для пылевых бурь из-за того, что он сильно зависит от своих солнечных панелей. Если они покрываются пылью, значит энергия перестает поступать.

Фокус уже писал о масштабной пылевой буре на Марсе, которая могла преждевременно закончить работу аппарата InSight.

Также Фокус писал о том, что в NASA спрогнозировали окончание работы аппарата InSight раньше положенного срока.

Напоминаем, что новое исследование ученых предполагает, что Марс может быть не совсем мертвой планетой. По крайнем мере в геологическом аспекте вопроса. Исследователи считают, что под поверхностью происходит активность, которая должна была прекратится миллиарды лет назад.