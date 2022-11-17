Смерть Фобоса. Марс повільно, але впевнено розриває свій більший супутник на частини

За прогнозами вчених, навколо Червоної планети може утворитися кільце з уламків, схоже на кільця Сатурна.

Related video

Група вчених опублікувала нову статтю в журналі The Planetary Science Journal, у якій стверджується, що найбільший супутник Марса Фобос у майбутньому постраждає від дії гравітації Марса. Зрештою, Марс розірве на частині свій супутник, і навколо планети з'являться такі ж кільця, як і в Сатурна, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вважають, що на Фобосі видно ознаки того, що Марс негативно впливає на нього своєю гравітацією, що призведе до того, що цей супутник розвалиться на частини з утворенням кільця з його уламків навколо Червоної планети.

Учені вважають, що незвичайні тріщини на поверхні Фобоса, які раніше вважали наслідком ударів астероїдів, насправді є каньйонами, що постійно розширюються. І це розширення відбувається через гравітаційний вплив Червоної планети на свій більший за розмірами супутник.

[ + – ] Учені вважають, що незвичайні тріщини на поверхні Фобоса, які раніше вважали наслідком ударів астероїдів, насправді є каньйонами, що постійно розширюються. І це розширення відбувається через гравітаційний вплив Червоної планети на свій більший за розмірами супутник. Фото: Forbes

Тому вчені припускають, що Фобос повільно, але впевнено розривається на частини в міру свого наближення до Марса. Вже відомо, що цей супутник, який має нестабільну орбіту, повільно зближується з Червоною планетою зі швидкістю майже 2 метри кожні 100 років.

Вважається, що Фобос може бути як уламком самого Марса, так і притягнутим гравітацією планети астероїдом. Його діаметр у найширшому місці становить лише 27 км. Для порівняння: діаметр Місяця — 3475 км. Якщо Місяць розташований від Землі на відстані 384 400 км і здійснює один оберт навколо планети за 27 днів, то Фобос віддалений від Марса всього на 6 тисяч км і робить оберт навколо планети тричі за 24 земні години.

[ + – ] Вважається, що Фобос може бути як уламком самого Марса, так і притягнутим гравітацією планети астероїдом. Його діаметр у найширшому місці становить лише 27 км. Для порівняння: діаметр Місяця — 3475 км. Фото: NASA

Учені вважають, що на Фобос, який повільно наближається до Марса, впливають так звані приливні сили планети, які вже змушують з'являтися тріщини на поверхні супутника. За прогнозами вчених, ці приливні сили тільки збільшуватимуться з часом, що й призведе до повної руйнації Фобоса з появою кільця з уламків навколо Марса.

У новому дослідженні вчені створили моделювання, яке підтвердило їхні припущення щодо того, що такі однакові тріщини на поверхні Фобоса можуть бути створені під впливом Марса. Якщо Фобос не розпадеться на частини раніше, приблизно через 40 млн років він упаде на поверхню Марса. Фокус уже писав про це дослідження, яке розкриває подробиці такого сценарію розвитку подій. Але якщо слідувати припущенням учених, він вже перебуває у стадії руйнації та зникне як цілісний об'єкт набагато раніше.

[ + – ] Якщо Фобос не розпадеться на частини раніше, приблизно через 40 млн років він упаде на поверхню Марса. Фокус уже писав про це дослідження, яке розкриває подробиці такого сценарію розвитку подій. Але якщо слідувати припущенням учених, він вже перебуває у стадії руйнації та зникне як цілісний об'єкт набагато раніше. Фото: NASA

Точніше сказати, що відбувається з Фобосом, зможе японський космічний апарат Martian Moon Exploration, який полетить до супутників Марса у 2024 році. Він не лише вивчить його поверхню та внутрішню структуру, а й візьме зразки породи й доставить їх на Землю у 2029 році.

Фокус уже писав про те, що за допомогою космічного апарата Mars Express учені змогли з'ясувати, що у Фобоса всередині є невідомі вченим особливості.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат Mars Express виявив на Марсі "земні" хмари.