Потрапити у вушко голки. На один із найменших супутників у Сонячній системі відправлять всюдихід

Ще ніколи до цього дослідницький апарат із колесами не мандрував по такому маленькому космічному тілу.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень та Європейське космічне агентство об'єднують зусилля для того, щоб разом дослідити один із найнезвичайніших супутників у Сонячній системі — Фобос, який кружляє навколо Марса, пише Inverse.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) у 2024 році планує відправити до супутників Марса, Деймоса та Фобоса, космічний апарат Martian Moons eXploration (MMX). Якщо Деймос цей апарат вивчатиме лише здалеку, то Фобос удостоїться більшої честі — на нього спустять всюдихід, розробкою якого займається Німецький центр авіації та космонавтики (DLR).

Цей всюдихід має назву MMX Rover і є невеликим колісним апаратом вагою 25 кг. Його основне завдання — приземлитися на поверхні Фобоса, взяти зразки місцевої породи та відправити їх на дослідження на Землю. За словами розробників, MMX Rover буде спущений на поверхню супутника Марса з висоти лише 50 метрів.

[ + – ] Цей всюдихід має назву MMX Rover і є невеликим колісним апаратом вагою 25 кг. Його основне завдання – приземлиться на поверхні Фобоса, взяти зразки місцевої породи та відправити їх для дослідження на Землю. За словами розробників MMX Rover буде спущено на поверхню супутника Марса з висоти всього 50 метрів Фото: микробы

"Це буде справжній технологічний прорив. Ще ніколи космічний апарат із колесами не переміщався по поверхні такого маленького небесного тіла, яке має силу тяжкості еквівалентну всього 1/1000 сили тяжіння на Землі", — говорить Маркус Гребенштейн з DLR.

За словами інженерів MMX Rover під час посадки здійснить кілька перекидань над поверхнею Фобоса і приземлиться в непередбачуваному положенні. Але він повинен сам відновити нормальний стан за допомогою двигуна, після чого розгорне свої сонячні панелі. Далі він рухатиметься дуже повільно по поверхні. За допомогою приладів цього всюдихода вчені хочуть більше дізнатися про структуру Фобоса та відповісти на головне питання: як з'явилися обидва супутники Марса?

Учені досі точно не знають, яке справжнє походження Фобоса та Деймоса. Можливо, вони були захоплені гравітацією Марса, коли пролітали повз планету і насправді є астероїдами або з головного поясу астероїдів, або з далекого регіону Сонячної системи — пояса Койпера. Супутники могли з'явитися внаслідок удару іншого великого тіла по Марсу, і так вони є частиною Червоної планети.

[ + – ] Учені досі точно не знають, яке справжнє походження Фобоса (на фото) та Деймоса Фото: NASA

Деякі дані вказують на те, що ці два супутники схильні до гравітаційного впливу Марса, який поступово розриває їх на частини. Тому, можливо, вони одного разу вже були зруйновані й знову відновилися з часом.

Про це дослідження, яке свідчить про можливу швидку загибель супутників Марсі, Фокус уже писав.

Щоб дізнатися правду, потрібно вивчити мінералогічний склад Фобоса, який і покаже, як з'явився цей супутник і його напарник на орбіті Марса. Наприклад, деякі елементи частіше зустрічаються у внутрішній частині Сонячної системи, тоді як інші утворюються тільки на краю.

За словами вчених, MMX Rover матиме 4 камери, дві з яких використовуватимуться для орієнтування у просторі, а інші дві стежитимуть за станом його коліс і навколишньою поверхнею.

Але найголовніше японські вчені із JAXA хочуть не просто зібрати зразки гірської породи на Фобосі, а й відправити їх на Землю. Подібний, причому успішний, досвід у них вже є. Раніше за допомогою апарата "Хаябуса-2" вдалося зібрати зразки породи на астероїді Рюгу та доставити їх на нашу планету.

Але тепер учені хочуть зібрати у 100 разів більше речовини на Фобосі, але для цього у всюдихода MMX Rover буде всього 90 хвилин, перш ніж апарат MMX віддалиться від супутника Марса. Якщо все піде за планом, зразки з поверхні Фобоса прилетять на Землю в 2029 році. Щодо власне всюдихода, то він закінчить своє життя на Фобосі.

Фокус уже писав про найзнаменитішу на сьогодні космічну програму NASA — Artemis. Ця програма передбачає повернення людини на Місяць вже найближчими роками. Але професор із Кембриджського університету вважає, що ця програма стане останньою для астронавтів і ніхто не полетить більше ні на Місяць, ні на Марс.