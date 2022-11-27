Лунная программа Artemis: почему она может стать последней миссией для астронавтов NASA

Даже если через 3-4 года состоится успешное возвращение человека на Луну, это может стать последним пилотируемым полетом для NASA и для этого есть свои причины.

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Первым человеком, побывавшим на Луне, в 1969 году стал астронавт NASA Нил Армcтронг. Но уже в 1972 году американская лунная программа "Аполлон" прекратила свое существование. С тех пор сотни астронавтов летали в космос, но в основном на МКС и за эти 50 лет еще никто не летал дальше. Но новая лунная программа NASA Artemis, направлена на то, чтобы не только вернуть человека на Луну, но и основать базу на нашем спутнике уже в этом десятилетии. Мартин Рис из Кембриджского университета, Великобритания, считает, что эта лунная миссия может стать последней для астронавтов NASA, пишет Phys.

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"Самым большим различием между эпохой программы "Аполлон" и серединой 2020-х годов является удивительное улучшение технологий и развитие робототехники. Более того, соперничество сверхдержав, то есть США и СССР, как это было тогда, больше не может оправдывать огромные расходы на такие космические полеты. Я считаю, что именно это является главным аргументом в пользу того, что такие программы могут быть больше не осуществимыми", — говорит Рис.

По словам ученого, каждый запуск ракеты-носителя программы Artemis, а их планируется еще 2, если учитывать запуск миссии Artemis 1, который состоялся 16 ноября, обойдется NASA в примерно 4 млрд долларов.

[ + – ] По словам ученого, каждый запуск ракеты-носителя программы Artemis, а их планируется еще 2, если учитывать запуск миссии Artemis 1, который состоялся 16 ноября, обойдется NASA в примерно 4 млрд долларов Фото: NASA

В то же время достижения в создании автономных космических аппаратов, которые могут самостоятельно работать на поверхности других планет, как это уже показывает марсоход Perseverance, говорят о их все большей эффективности в научных исследованиях.

"В течение следующих одного или двух десятилетий роботизированное исследование Марса может стать почти полностью автономным, а присутствие человека не даст особых преимуществ. Теперь многие космические проекты можно будет реализовать с помощью роботов", — говорит Рис.

[ + – ] В то же время достижения в создании автономных космических аппаратов, которые могут самостоятельно работать на поверхности других планет, как это уже показывает марсоход Perseverance, говорят о их все большей эффективности в научных исследованиях Фото: NASA

Точно так же, считает ученый, если добыча ценных материалов на Луне или на астероидах станет экономически выгодной, то ее также можно будет проводить дешевле и безопаснее с помощью роботов. Роботы также могут исследовать Юпитер, Сатурн и их спутники и это будет стоить дешевле, чем пилотируемые миссии.

"Астронавты программы "Аполлон" были настоящими героями, но такой энтузиазм и повышенное внимание к исследованию космоса может вызвать только высадка на Марс. Но такая миссия может стоить NASA триллион долларов и это слишком высокие расходы, которые вряд ли одобрит общественность, особенно на фоне проблем, которые нужно решать на Земле", — говорит Рис.

[ + – ] Первым человеком, побывавшим на Луне, в 1969 году стал астронавт NASA Нил Армcтронг. Но уже в 1972 году американская лунная программа "Аполлон" прекратила свое существование Фото: NASA

По словам ученого, астронавтам нужно больше "обслуживания и поддержки", чем роботизированным аппаратам.

"Если говорить о путешествии на Марс, то астронавтам нужен будет воздух, вода, пища, жилье и защитные меры от вредного солнечного и космического излучения. Роботам это не нужно", — говорит Рис.

Ученый считает, что если люди и будут летать дальше на Луну или же полетят на Марс, то это скорее всего будет прерогатива частных компаний, которые смогут найти на это деньги. Но что касается NASA, которую финансирует правительство США, то для этой организации программа Artemis скорее всего станет финалом, а не началом новой эры в исследовании космоса и продолжении дела программы "Аполлон".

Как уже писал Фокус, космический корабль Orion, который отправился к Луне в рамках миссии Artemis 1, побил рекорд расстояния от Земли, установленный более 50 лет назад. 26 ноября 2022 года он находился от нашей планеты дальше, чем космический корабль миссии "Аполлон-13". Но и это не является для него пределом. Уже 28 ноября Orion должен выйти на еще более удаленное расстояние от Земли.

Также Фокус писал о том, что Orion с помощью своей бортовой камеры сделал серию запоминающихся фотографий обратной стороны Луны. Благодаря этим снимкам можно увидеть подробно, как выглядит лунная поверхность крупным планом.