Космический корабль NASA побил рекорд расстояния от Земли, установленный более 50 лет назад

Космический корабль Orion находился в космосе дальше, чем побывал любой аппарат, предназначенный для полетов человека.

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Теперь у NASA есть новый рекордсмен по дальности полета от Земли и это космический корабль Orion, который в настоящее время вращается по орбите вокруг Луны. Этот корабль побил предыдущий рекорд дальности полета от Земли, который установил космический корабль миссии "Аполлон-13" в 1970 году, пишет Space.

Космический корабль Orion, который был запущен к Луне в рамках миссии Artemis 1, 26 ноября 2022 года пролетел в космосе дальше от Земли, чем любой земной аппарат, предназначенный для полетов астронавтов. Orion, на борту которого нет экипажа, если не считать трех манекенов, побил рекорд дальности полета от Земли, который установил командный модуль "Одиссей" с тремя астронавтами миссии "Аполлон-13" на борту еще апреле 1970 года. Если "Одиссей" находился на расстоянии в 400 171 км от Земли, то Orion – на расстоянии в 401 798 км.

[ + – ] Теперь у NASA есть новый рекордсмен по дальности полета от Земли и это космический корабль Orion, который в настоящее время вращается по орбите вокруг Луны. Этот корабль побил предыдущий рекорд дальности полета от Земли, который установил космический корабль миссии "Аполлон-13" в 1970 году Фото: NASA

Изначальный план полета миссии "Аполлон-13", во время которой астронавты NASA должны были высадится на Луну, не предполагал, что космический корабль улетит так далеко от Земли. Дело в том, что на его борту произошла авария и вместо того, чтобы осуществить посадку на Луну, астронавтам и ученым на Земле пришлось заниматься вопросом экстренного возвращения экипажа домой. Космическому кораблю "Одиссей" просто пришлось облететь Луну на очень далеком расстоянии, чтобы можно было безопасно и быстро вернутся на Землю.

Согласно сообщению NASA, ученые миссии Artemis 1 не ставили цель побить рекорд миссии "Аполлон-13" по расстоянию от Земли, хотя первоначальные расчеты предполагали такую возможность. По словам Джима Геффре из NASA, космический корабль Orion вышел на очень далекую орбиту от Луны и таким образом побил рекорд расстояния от нашей планеты для кораблей, предназначенных для полетов экипажа.

[ + – ] Такой увидели Луну члены экипажа космического корабля "Одиссей" миссии "Аполлон-13"" Фото: NASA

Но это не последний рекорд, который должен установить Orion. По словам ученых, в понедельник, 28 ноября, этот космический корабль будет находится еще дальше от Земли. Он выйдет на еще более далекую орбиту вокруг Луны и будет находится на расстоянии в примерно 432 000 км от Земли. Примерно неделю он будет летать по этой орбите, после чего подлетит очень близко к нашему спутнику и направится обратно на Землю. Согласно плану NASA, корабль должен вернутся домой в воскресенье, 11 декабря 2022 года.

Пока что рекорд миссии "Аполлон-13", который по сути также установили члены экипажа космического корабля "Одиссей" Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт и Фред Хейз, побил беспилотный корабль. Но это может изменится уже в 2024 году, когда NASA отправит новую миссию к Луну – Artemis 2. Тогда на борту космического корабля будут находится астронавты и если будет использована для полета та же орбита вокруг Луны, что и в рамках текущей миссии, то эти астронавты станут первыми людьми, которые побывали дальше всего в космосе.

Как уже писал Фокус, миссия Artemis 1, которая является первой частью новой лунной программы NASA, началась 16 ноября 2022 года. Космический корабль Orion успешно долетел до Луны и, как уже писал Фокус, сделал несколько удивительных фотографий обратной стороны нашего спутника.