Космічний корабель NASA побив рекорд відстані від Землі, встановлений понад 50 років тому

Космічний корабель Orion був у космосі далі, ніж побував будь-який апарат, призначений для польотів людини.

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Тепер у NASA є новий рекордсмен за дальністю польоту від Землі і це космічний корабель Orion, який зараз обертається орбітою навколо Місяця. Цей корабель побив попередній рекорд дальності польоту від Землі, який встановив космічний корабель місії "Аполлон-13" 1970 року, пише Space.

Космічний корабель Orion, який був запущений до Місяця в межах місії Artemis 1, 26 листопада 2022 пролетів у космосі далі від Землі, ніж будь-який земний апарат, призначений для польотів астронавтів. Orion, на борту якого немає екіпажу, якщо не брати до уваги трьох манекенів, побив рекорд дальності польоту від Землі, який встановив командний модуль "Одіссей" з трьома астронавтами місії "Аполлон-13" на борту ще квітні 1970 року. Якщо "Одіссей" знаходився на відстані 400 171 км від Землі, то Orion — на відстані 401 798 км.

[ + – ] Тепер у NASA є новий рекордсмен за дальністю польоту від Землі і це космічний корабель Orion, який зараз обертається на орбіті навколо Місяця. Цей корабель побив попередній рекорд дальності польоту від Землі, який встановив космічний корабель місії "Аполлон-13" у 1970 році Фото: NASA

Початковий план польоту місії "Аполлон-13", під час якої астронавти NASA мали висадитися на Місяць, не припускав, що космічний корабель відлетить так далеко від Землі. Справа в тому, що на його борту сталася аварія і замість того, щоб здійснити посадку на Місяць, астронавтам та вченим на Землі довелося займатися питанням екстреного повернення екіпажу додому. Космічному кораблю "Одіссей" просто довелося облетіти Місяць на дуже далекій відстані, щоб можна було безпечно та швидко повернуться на Землю.

Згідно з повідомленням NASA, вчені місії Artemis 1 не мали на меті побити рекорд місії "Аполлон-13" на відстані від Землі, хоча початкові розрахунки передбачали таку можливість. За словами Джима Геффре з NASA, космічний корабель Orion вийшов на далеку орбіту від Місяця і таким чином побив рекорд відстані від нашої планети для кораблів, призначених для польотів екіпажу.

[ + – ] Таким побачили Місяць члени екіпажу космічного корабля "Одіссей" місії "Аполлон-13" Фото: NASA

Але це не останній рекорд, який має встановити Orion. За словами вчених, у понеділок, 28 листопада, цей космічний корабель буде ще далі від Землі. Він вийде на ще більш далеку орбіту навколо Місяця і буде на відстані приблизно 432 000 км від Землі. Приблизно тиждень він літатиме по цій орбіті, після чого підлетить дуже близько до нашого супутника і попрямує назад на Землю. Згідно з планом NASA, корабель має повернутися додому в неділю, 11 грудня 2022 року.

Поки що рекорд місії "Аполлон-13", який, по суті, також встановили члени екіпажу космічного корабля "Одіссей" Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт та Фред Хейз, побив безпілотний корабель. Але це може зміниться вже в 2024 році, коли NASA відправить нову місію до Місяця — Artemis 2. Тоді на борту космічного корабля будуть астронавти і якщо буде використана для польоту та ж орбіта навколо Місяця, що і в межах поточної місії, то ці астронавти стануть першими людьми, які побували найдалі в космосі.

Як уже писав Фокус, місія Artemis 1, яка є першою частиною нової місячної програми NASA, розпочалася 16 листопада 2022 року. Космічний корабель Orion успішно долетів до Місяця і, як уже писав Фокус, зробив кілька дивовижних фотографій зворотного боку нашого супутника.