Місія Artemis 1. Космічний корабель Orion показав, як виглядає зворотній бік Місяця (фото)

На нових разючих зображення видно всі особливості поверхні супутника Землі.

Related video

Космічний корабель Orion продовжує свою 25-денну місію у космосі. Його політ є складником першого етапу програми NASA Artemis, метою якої є повернення людини на Місяць вже в найближчі роки. Політ корабля Orion почався ще 9 днів тому і в п'ятницю, 25 листопада, він здійснить дуже важливий маневр, щоб вийти на далеку орбіту навколо Місяця. Незважаючи на те, що близький проліт нашого супутника Orion здійснив ще кілька днів тому, NASA тільки зараз оприлюднило чергову серію фото, які зробив космічний корабель під час цього зближення з Місяцем, і на них можна у всіх подробицях побачити поверхню його зворотного боку, пише CNN.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

[ + – ] Нові зображення Місяця надіслав на Землю космічний корабель Orion Фото: NASA

Повернути людину на Місяць вже в цьому десятилітті — таку амбітну мету поставило перед собою NASA, і після кількох невдалих спроб запуску найпотужнішої у світі ракети, він все ж таки відбувся 16 листопада, як уже писав Фокус.

[ + – ] NASA оприлюднило чергову серію фото, які зробив космічний корабель під час цього зближення з Місяцем і на них можна у всіх подробицях побачити поверхню його зворотного боку Фото: NASA

Ракета відправила в подорож навколо Місяця космічний корабель Orion, на борту якого немає поки що астронавтів, але вже через 2 роки він полетить у таку подорож вже з ними. Як уже писав Фокус старт ракети призвів до деяких пошкоджень стартового майданчика, які не є критичними.

[ + – ] Зворотний бік Місяця на знімку, який зробив космічний корабель Orion Фото: NASA

Через 3 роки має відбутися перше у 21 столітті висадження астронавтів на супутник Землі. Ці дві місії називаються Artemis 2 і Artemis 3. Але поки що триває місія Artemis 1, і Фокус уже писав про те, як космічний корабель Orion долетів до Місяця і встиг до цього зробити кілька знімків з космосу, на яких зокрема видно і Землю.

[ + – ] Зворотний бік Місяця на знімку, який зробив космічний корабель Orion Фото: NASA

Також Фокус писав про те, що NASA на деякий час втратило зв'язок із кораблем Orion, але пізніше він був відновлений. Це було справжньою неприємною несподіванкою, особливо на тлі повідомлення про те, що японський космічний апарат, як уже писав Фокус, який полетів до Місяця також у межах місії Artemis 1, передчасно вийшов із ладу, не встигнувши виконати своє завдання.

[ + – ] Зворотний бік Місяця на знімку, який зробив космічний корабель Orion Фото: NASA

Ще трохи більше двох тижнів продовжуватиметься подорож космічного корабля Orion, під час якого він літатиме навколо Місяця, а потім повернеться на Землю 11 грудня.

[ + – ] Зворотний бік Місяця на знімку, який зробив космічний корабель Orion Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, у четвер, 24 листопада, корабель знаходився на відстані 358 972 км від Землі і на відстані 89 831 км від Місяця рухався зі швидкістю 4 100 км/год.

[ + – ] Зворотний бік Місяця на знімку, який зробив космічний корабель Orion Фото: NASA

У п'ятницю, 25 листопада, Orion має розпочати вихід на дуже віддалену орбіту навколо Місяця, і буде на відстані більш ніж 430 тисяч км від Землі. До речі, так далеко не літав жоден космічний корабель, призначений для польотів астронавтів. Після цього Orion приблизно тиждень кружлятиме навколо Місяця, а після цього почне свою подорож додому, щоб приводитись у Тихому океані біля західного узбережжя США.

[ + – ] Зворотний бік Місяця на знімку, який зробив космічний корабель Orion Фото: NASA

Ще в понеділок, 21 листопада, Orion наблизився до Місяця на разючі 129 км і зробив серію докладних знімків зворотного боку Місяця, покритого кратерами. NASA оприлюднило ці знімки лише зараз. Ці зображення, як і багато інших, які Orion із різних відстаней від Місяця, отримані за допомогою навігаційної камери космічного корабля. Хоча корабль має також можливість робити фото за допомогою камер, розміщених на його 7-метрових чотирьох сонячних панелях.

[ + – ] Зворотний бік Місяця на знімку, який зробив космічний корабель Orion Фото: NASA

Orion робить зображення місяця з різних ракурсів за допомогою своєї навігаційної камери, щоб перевірити її ефективність у різних умовах освітлення. Це своєрідний стрес-тест для цієї камери, адже NASA має можливість оцінити її потенціал для використання у майбутніх місячних місіях.

Якщо цей політ пройде успішно, то це наблизить людство до не тільки висадження людини на Місяць вперше з 1972 року, а й до заснування постійної бази на нашому супутнику. І це станеться вже зовсім скоро.