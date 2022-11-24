Абонент недоступний. NASA втратило зв'язок із апаратом Orion багатомільярдної місячної місії

Фахівці на Землі майже годину не могли зв'язатися з апаратом, запущеним у межах місії Artemis 1.

Related video

Минулої ночі NASA несподівано втратило зв'язок із космічним апаратом Orion, запущеним до Місяця в межах місії Artemis 1. Про це повідомляє NASA.

Передача даних була перервана між кораблем і Центром управління польотами NASA в Космічному центрі Джонсона майже на годину. Зазначається, що зв'язок із Orion не вдавалося відновити з 1:09 ранку за східним часом до 1:56 ранку за східним часом.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Збій стався тоді, коли співробітники NASA працювали з каналом зв'язку між апаратом і набором антен Deep Space Network. Саме вони відповідають за зв'язок корабля з наземним управлінням.

Наразі Orion продовжує свою подорож до Місяця та назад, яка триватиме 25,5 дня. Минулого понеділка корабель здійснив успішний обліт Місяця, під час якого NASA заплановано втратила зв'язок із Orion на 34 хвилини, оскільки капсула виявилася з протилежного боку супутника. Саме цей проліт став найближчим, зараз апарат перебуває на шляху до своєї найдальшої орбіти. Очікується, що на цю орбіту апарат вийде 25 листопада.

Що ж до проблеми, що виникла, то NASA поки точно не може назвати її причини. Зараз фахівці вивчають дані від апарату, які були отримані до й після збою, що стався.

Зазначається, що проблему вдалося вирішити з боку Центру управління польотами Землі, тобто Orion не виправив проблему зі свого боку. Дані, які записувалися Orion під час відключення, будуть ретельно вивчені фахівцями.

Загалом зв'язок із апаратом стабілізувався, і в NASA не чекають нових відключень. За останні 8 днів польоту команда місії вже усунула більше дюжини проблем, пов'язаних із апаратом, але жодна з них не була критичною.

За словами керівника місії Artemis 1 Майка Сарафіна, команда ще має розібратися в останній проблемі.

Якщо решта подорожі Orion пройде гладко, апарат зіткнеться з найбільшим випробуванням. Ідеться про вхід апарату в атмосферу Землі.

Успіх цієї місії має прокласти шлях для наступної Artemis 2, в ході якої на борту корабля перебуватиме астронавт. У NASA очікують, що другу місію буде запущено наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно NASA показало знімки, зроблені Orion під час його близького прольоту біля Місяця. Апарат перебував на відстані 128 км від поверхні супутника.