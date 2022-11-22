Космічний корабель Orion досяг Місяця і незабаром поб'є рекорд відстані від Землі (відео)

У межах місії Artemis 1 космічний корабель успішно подолав перший етап польоту, тепер потрібно досягти точки космосу, де ще не був жоден подібний апарат.

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Через тиждень після запуску з Землі комічний корабель Orion, запуск якого коштував NASA 4 млрд доларів, досяг Місяця і підійшов до нашого супутника дуже близько. Тепер йому потрібно вийти на віддалену орбіту навколо Місяця, щоб побити рекорд, встановлений космічним кораблем "Аполлон-13" ще 1970 року, пише The Guardian.

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Космічний корабель Orion продовжує свій 25-денний політ і в понеділок, 21 листопада, він наблизився до Місяця на відстань 128 км від його поверхні. Після цього корабель знову запустив свої двигуни, щоб вирушити на далеку орбіту навколо Місяця, де ще не бував жоден космічний корабель, призначений для польоту людини.

[ + – ] Через тиждень після запуску з Землі комічний корабель Orion, запуск якого коштував NASA 4 млрд доларів, досяг Місяця і наблизився до нашого супутника дуже близько. Тепер йому потрібно вийти на віддалену орбіту навколо Місяця, щоб побити рекорд, встановлений космічним кораблем "Аполлон-13" ще 1970 року Фото: NASA

Те, що Orion досяг Місяця, є історичною подією для людства, адже це сталося вперше за 50 років з моменту закінчення програми NASA "Аполлон". Тепер у NASA є нова місячна програма — Artemis ("Артеміда"), і запуск корабля Orion у космос, який стався ще 16 листопада, як уже писав Фокус, ознаменувала старт першого етапу цієї програми — Artemis 1.

Поки що космічний корабель Orion вирушив у політ без екіпажу, але він полетів не абсолютно порожнім, як писав Фокус. Через 2 роки на борту цього корабля будуть перебувати астронавти, які стануть свідками всіх маневрів, які виконує зараз Orion. І лише приблизно у 2025 чи 2026 році перші у 21 столітті астронавти, серед яких буде перша жінка, здійснять висадку на Місяць.

Щодо польоту корабля Orion, то він наблизився до Місяця на максимальну відстань з його зворотного боку, перш ніж запустити свої двигуни й вирушити далі. Через його місце розташування команда місії на Землі на пів години втратила зв'язок з кораблем. Після відновлення зв'язку вчені переконалися, що корабель працює нормально і продовжує свій політ. При цьому до запуску двигунів Orion летів зі швидкістю майже 8 200 км/год, а після прискорення він набрав швидкість трохи понад 9000 км/год.

Під час свого наближення до місяця Orion зробив серію знімків нашого супутника і в кадр також потрапила Земля. Фотографії з космосу, як уже писав Фокус, космічний корабель надсилав ще минулого тижня.

Тепер Orion узяв курс на дуже далеку орбіту навколо Місяця, де ще не бував жоден космічний корабель, призначений для польотів людини. Вже в понеділок, 28 листопада, він буде на відстані 432 000 км від Землі. Так Orion поб'є сумний рекорд корабля "Аполлон-13", який знаходився на відстані трохи понад 400 000 км від Землі в 1970 році. Але це було пов'язано з критичною ситуацією, викликаною аварією на борту, астронавтам довелося вийти на таку орбіту, щоб повернутися на Землю.

Але в понеділок, 21 листопада, Orion знаходився на відстані 370 тисяч км від Землі й пролетів над місцями висадки астронавтів місій "Аполлон-11", "Аполлон-12" та "Аполлон-14". Це були перші в історії людства польоти до космосу, результатом яких стала успішна висадка на Місяць.

Місія Artemis 1 закінчиться 11 грудня 2022 року, коли космічний корабель Orion після свого успішного польоту навколо Місяця повернеться на Землю і спуститься у воду біля берегів штату Каліфорнія, США.

Як уже писав Фокус, у NASA заявили, що люди зможуть жити на Місяці вже до кінця 2020-х років. Це стане результатом третього етапу програми Artemis і у разі його успіху люди зможуть перебувати на супутнику Землі тривалий час.