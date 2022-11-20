"Ми повертаємося": у NASA заявили, що люди зможуть жити на Місяці вже цього десятиліття

За словами представника NASA Говарда Ху, якщо нинішній політ корабля Orion буде успішним, наступний буде з екіпажем. Потім планується третій політ, під час якого астронавти мають висадитися на Місяць.

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Представник NASA Говард Ху, який очолює програму місячних космічних кораблів Orion в інтерв'ю ВВС, заявив, що люди зможуть залишатися тривалий час на Місяці вже протягом цього десятиліття. За його словами, місця проживання людей на супутнику Землі будуть потрібні для того, щоб підтримувати наукові місії.

Ху зазначив, що запуск у рамках місії Artemis (Артеміда) ракети Space Launch System із кораблем Orion став історичним днем для польотів людини в космос. Місія проходить успішно, всі системи працюють і команда готується до наступного запуску двигунів Orion, який відбудеться 21 листопада, щоб вивести космічний корабель на далеку орбіту Місяця.

[ + – ] Політ ракети Space Launch System у рамках місії Artemis

Зараз Orion знаходиться на відстані близько 134 000 км від Місяця. На борту корабля знаходиться спеціальний манекен, який реєструватиме вплив польоту на організм людини.

"Це перший крок, який ми робимо на шляху до довгострокового дослідження далекого космосу. Він робиться не лише для Сполучених Штатів, а й для всього світу", — сказав він, і додав, що спостерігати за злетом ракети було неймовірним відчуттям і мрією.

Ху також повідомив, що NASA працює над створенням довгострокової програми, яка дозволить висадити людей на Місяць за допомогою корабля Orion. За його словами, якщо нинішній політ Артеміди буде успішним, то наступний буде з екіпажем. Потім планується третій політ, під час якого астронавти знову висадяться на Місяць, уперше після польоту "Аполлона-17" 50 років тому у грудні 1972 року.

Представник NASA зізнався, що очікування на повернення корабля дійсно викликає хвилювання і почуття: "Вау, ми повертаємося на Місяць".

Нагадаємо, 16 листопада 2022 року зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді у штаті Флорида, у космос полетіла найпотужніша у світі ракета — Space Launch System. Майже 100-метрова ракета вивела до космосу космічний корабель Orion, який здійснить обліт нашого супутника і повернеться на Землю.