Місія Artemis 1. Космічний корабель Orion на шляху до Місяця показав, як виглядає Земля (відео)

Навіть з однієї четвертої відстані до місяця Земля виглядає досить маленькою.

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NASA оприлюднило чергову партію зображень, з яких створено відео, їх надіслав космічний корабель Orion, що летить до Місяця. Завдяки цим знімкам можна побачити, як виглядає Земля на відстані ¼ частини шляху до Місяця, пише Futurism.

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Місія Artemis 1 успішно продовжується і космічний корабель Orion летить до Місяця, щоб облетіти його дуже віддаленою орбітою в межах свого 26-денного польоту. Як уже писав Фокус, цей корабель у космос вивела найпотужніша на сьогодні ракета SLS у середу, 16 листопада. Саме з цього польоту розпочалася реалізація місячної програми NASA, під час якої за кілька років на Місяць знову висадяться астронавти.

Фокус вже писав про те, що невдовзі після виходу на навколоземну орбіту космічний корабель Orion надіслав перші зображення, на яких видно сам апарат і в кадр потрапила частина Землі. Але тепер NASA показало нові фотографії космічного корабля та нашої планети. Ці зображення зробили камери, розміщені на кораблі Orion через 9 годин польоту в космосі. У цей час він знаходився на відстані 92 тисячі км від Землі, а це приблизно ¼ відстані від нашої планети до Місяця, і корабель летів зі швидкістю 8 800 км/год.

На нових зображеннях, з яких створено відео, видно, як Земля поступово віддаляється від космічного корабля. У заяві NASA сказано, що такого виду нашої планети люди не бачили з моменту польоту останнього космічного корабля програми "Аполлон" у 1972 році.

Але якщо тоді в кораблі були астронавти, то корабель Orion летить тільки з манекенами всередині. Вони одягнені у спеціальні костюми, які носитимуть астронавти під час другого та третього етапу місячної програми Artemis. 2024 року астронавти також облетять Місяць, а вже через рік чи два висадяться на його поверхню. До речі, ці костюми на манекенах одягнені не просто так. Вчені хочуть перевірити, як вони справляються із впливом шкідливого космічного середовища.

[ + – ] У заяві NASA сказано, що такого виду нашої планети люди не бачили з моменту польоту останнього космічного корабля програми "Аполлон" у 1972 році Фото: NASA

NASA також поділилося зображенням внутрішнього оздоблення космічного корабля, на якому видно одного з манекенів. На нових фотографіях видно великий двигун космічного корабля та одну з його чотирьох сонячних панелей. Власне, космос та Землю можна спостерігати завдяки камерам, які розміщені на цих 7-метрових сонячних панелях.

[ + – ] NASA також поділилося зображенням внутрішнього оздоблення космічного корабля, на якому видно одного з манекенів Фото: NASA

Вже в понеділок, 21 листопада, космічний корабель наблизиться на дуже близьку відстань до Місяця, менш як 100 км, а потім протягом кількох днів вийде на віддалену орбіту. А вже 11 грудня, згідно з планом NASA, цей космічний корабель має благополучно повернутись на Землю.

Перший в 21 столітті політ космічного корабля на Місяць відкладався кілька разів, і це пов'язано з різними технічними проблемами ракети-носія SLS, як уже писав Фокус.