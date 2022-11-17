Миссия Artemis 1. Космический корабль Orion на пути к Луне показал, как выглядит Земля (видео)

Даже с одной четвертой расстояния до Луны Земля выглядит довольно маленькой.

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NASA обнародовало очередную партию изображений, из которых было создано видео, их прислал летящий к Луне космический корабль Orion. Благодаря этим снимкам можно увидеть, как выглядит Земля на расстоянии в ¼ части пути к Луне, пишет Futurism.

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Миссия Artemis 1 успешно продолжается и космический корабль Orion летит к Луне, чтобы облететь ее по очень удаленной орбите в рамках своего 26-дневного полета. Как уже писал Фокус, этот корабль в космос вывела мощнейшая на сегодня ракета SLS в среду, 16 ноября. Именно с этого полета началась реализация лунной программы NASA, в ходе которой через несколько лет на Луну снова высадятся астронавты.

Фокус уже писал о том, что вскоре после выхода на околоземную орбиту космический корабль Orion прислал первые изображения, на которых виден сам аппарат и в кадр попала часть Земли. Но теперь NASA показало новые фотографии космического корабля и нашей планеты. Эти изображения были сделаны камерами, размещенными на корабле Orion через более, чем 9 часов полета в космосе. В это время он находился на расстоянии в 92 тысячи км от Земли, а это примерно ¼ расстояния от нашей планеты до Луны, и корабль летел со скоростью в 8 800 км/час.

На новых изображениях, из которых было создано видео, видно, как Земля постепенно удаляется от космического корабля. В заявлении NASA сказано, что такой вид нашей планеты люди не видели с момента полета последнего космического корабля программы "Аполлон" в 1972 году.

Но если тогда в корабле находились астронавты, то корабль Orion летит только с манекенами внутри. Они одеты в специальные костюмы, которые будут носить астронавты во время второго и третьего этапа лунной программы Artemis. В 2024 году астронавты также облетят Луну, а уже через год или два высадятся на ее поверхность. Кстати, эти костюмы на манекенах одеты не просто так. Ученые хотят проверить, как они справляются с влиянием вредной космической среды.

[ + – ] В заявлении NASA сказано, что такой вид нашей планеты люди не видели с момента полета последнего космического корабля программы "Аполлон" в 1972 году Фото: NASA

NASA также поделилось изображением внутреннего убранства космического корабля, на котором виден один из манекенов. На новых фотографиях видны большой двигатель космического корабля и одна из его четырех солнечных панелей. Собственно, космос и Землю можно наблюдать благодаря камерам, которые размещены на этих 7-метровых солнечных панелях.

[ + – ] NASA также поделилось изображением внутреннего убранства космического корабля, на котором виден один из манекенов Фото: NASA

Уже в понедельник, 21 ноября, космический корабль приблизится на очень близкое расстояние к Луне, менее 100 км, а затем в течение нескольких дней выйдет на более удаленную орбиту. А уже 11 декабря, согласно плану NASA, этот космический корабль должен благополучно вернутся на Землю.

Первый в 21 веке полет космического корабля на Луну откладывался несколько раз и это было связано с разными техническими проблемами у ракеты-носителя SLS, как уже писал Фокус.