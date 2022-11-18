Корисне навантаження та Снупі. Топ 6 дивних речей, що полетіли на кораблі Orion на Місяць (фото)

Безпілотний космічний корабель не має екіпажу з людей на борту, але це не означає, що він полетів порожнім.

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На борту космічного корабля Orion, який вирушив до Місяця 16 листопада за допомогою ракети SLS, знаходиться цілий набір цікавих предметів, які призначені для виконання різних наукових досліджень, пише Space.

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Місія Artemis 1 є першим етапом місячної програми NASA, яка передбачає, що вже за кілька років люди знову повернуться на Місяць. І не просто знову його відвідають, а розпочнуть будівництво постійної бази на супутнику Землі. Як уже писав Фокус, 16 листопада 2022 року, ракета Space Launch System відправила в космос космічний корабель Orion. Попри те, що він полетів без людей, це не означає, що він пустий. Представляємо топ 6 незвичайних предметів, що полетіли в космос у межах історичної місії.

Снупі

[ + – ] Пес Снупі Фото: NASA

У космос полетів іграшковий собака, на ім'я Снупі, який був героєм американських коміксів та анімаційних серіалів з 1950 по 2000 рік. Ця іграшка одягнена в копію костюма, в який одягаються майбутні астронавти місій Artemis 1 і Artemis 2. У цьому випадку Снупі виконує роль індикатора невагомості в космічному кораблі Orion.

Чотири фігурки LEGO

[ + – ] Чотири фігурки LEGO Фото: LEGO

Фігурки з конструктора LEGO корабля Orion є іграшковим екіпажем, за яким стежитимуть наземні диспетчери компанії LEGO. Вони навіть мають імена — Кейт, Кайл, Джулія та Себастьян. Компанія LEGO за допомогою цих фігурок демонструватиме перебування у космосі "людей" у межах своєї освітньої програми для дорослих та дітей.

Баранчик Шон

[ + – ] Баранчик Шон Фото: Apophis

Ще одним пасажиром космічного корабля є герой популярного у світі британського анімаційного серіалу — Баранчик Шон, який представлений у вигляді м'якої іграшки. Шон також, як і Снупі, одягнений у космічний костюм, ідентичний справжньому.

Три манекени

[ + – ] На борту космічного корабля Orion знаходяться 3 манекени, створені за образом і подобою людини Фото: NASA

На борту космічного корабля Orion знаходяться 3 манекени, створені за образом та подобою людини. Вони одягнені у костюми справжніх астронавтів та до них прикріплені спеціальні датчики. З їхньою допомогою вчені хочуть дізнатися, як на майбутніх астронавтів вплине космічне та сонячне випромінювання та наскільки добре костюми зможуть їх захистити від цих явищ. Манекени навіть мають імена — Кампос, Хельга та Зоар.

Дріжджі

[ + – ] Космічний апарат BioSentinel Фото: NASA

Живі організми, а саме дріжджі, вирушили до космосу не зовсім на борту космічного корабля Orion. Вони поміщені в спеціальний космічний апарат під назвою BioSentinel, який закріплений, як і Orion, у верхній частині ракети SLS. Тобто вони були сусідами, і тому апарат потрапляє до цього списку.

BioSentinel вирушив у подорож навколо Сонця орбітою, яка майже збігається з орбітою Землі. Вчені хочуть дізнатися, як космічне випромінювання вплине на дріжджі у такому далекому космосі. Клітини дріжджів, як і клітини людини, несуть генетичну інформацію як подвійних ланцюжків ДНК. Так, ці мікроорганізми є модельним організмом, який дозволить зрозуміти, як випромінювання впливає на людей в тих же умовах.

Мисливець за водою

[ + – ] Космічний апарат Lunar IceCube Фото: NASA

Ще одним сусідом корабля Orion був крихітний апарат Lunar IceCube, який шукатиме водяний лід на поверхні Місяця та сліди водяної пари в його атмосфері.

NASA хоче знайти джерела води та інші корисні ресурси на нашому супутнику, щоб їх могли використовувати астронавти під час тривалого перебування на Місяці. Так, можна зменшити кількість вантажу, необхідного для польоту на Місяць.

Як уже писав Фокус космічний корабель Orion на шляху на Місяць встиг надіслати своє перше "селфі", а також показав, як наша планета виглядає з космосу.